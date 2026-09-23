Huracán Polo estuvo “estancado” frente a Guerrero: ¿por qué frenó y hacia dónde avanza?

Huracán Polo estuvo “estancado” frente a Guerrero. Foto: AFP

El huracán Polo pasó varias horas prácticamente estacionario frente a las costas de Guerrero, pero durante la mañana de este miércoles comenzó a desplazarse hacia el noroeste. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) reportó que el sistema se había movido muy poco durante las horas previas y posteriormente comenzó a cambiar de dirección.

Durante la madrugada del miércoles 23 de septiembre, Polo permanecía estacionario frente al suroeste de México. A las 00:00 horas, tiempo del centro de México, el NHC ubicó su centro a 325 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 270 km/h y sin desplazamiento aparente.

El huracán Polo permaneció prácticamente estacionario desde las 12:00 horas del martes y las 03:00 horas del miércoles frente a Guerrero.

¿Por qué Polo se quedó casi sin moverse?

El movimiento lento de Polo estuvo relacionado con la configuración de la atmósfera alrededor del ciclón. En su análisis de este miércoles, el NHC señaló que una cresta de alta presión en niveles medios comenzó a fortalecerse sobre Texas y México.

De acuerdo con el organismo estadounidense, esta cresta se extenderá hacia el oeste y se ubicará al norte de Polo durante los siguientes dos o tres días.

Esa evolución atmosférica favorecerá que el huracán avance primero hacia el noroeste y posteriormente hacia el oeste-noroeste, además de que aumentaría gradualmente su velocidad de desplazamiento.

Aunque pareciera, Polo no estaba “atorado” físicamente frente a Guerrero, su desplazamiento dependía de los vientos y sistemas de presión que rodeaban al ciclón, y la configuración atmosférica de ese momento hizo que su movimiento fuera extremadamente lento.

🚩Boletín #SIATCT no. 06 🚩#Huracán categoría 4 🌀 #Polo



⚠️ Su amplia circulación ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en estados del occidente y sur del país; además de vientos fuertes y oleaje elevado en sus costas.



📍 A 270 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero… pic.twitter.com/fQESrxrU3O — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 23, 2026

Polo ya comenzó a moverse

La situación cambió durante la mañana del miércoles, pues a las 06:00 horas, el NHC reportó que Polo ya se desplazaba hacia el norte a 4 km/h, mientras se encontraba a unos 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo.

Para entonces, el sistema había disminuido a huracán categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 240 km/h.

Tres horas después, el movimiento hacia el noroeste ya era más claro, en su aviso de las 09:00 horas, el NHC ubicó el centro de Polo a 255 kilómetros al sur de Zihuatanejo, con un desplazamiento hacia el noroeste de 7 km/h y vientos sostenidos de 240 km/h.

El reporte de pronóstico del NHC también confirma este cambio de trayectoria, Polo comenzó su giro hacia el noroeste y se espera que mantenga ese movimiento durante el jueves, para después avanzar en dirección oeste-noroeste.

Hoy, la circulación del #Huracán #Polo, categoría 4 generará vientos de:



🌬️50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en costas de Colima, Michoacán y Guerrero

🌬️20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco y el oeste de Oaxaca, las cuales disminuirán en el… pic.twitter.com/acWwri0iMh — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 23, 2026

¿Polo tocará tierra en México?

Por ahora, el pronóstico del NHC mantiene al núcleo de Polo sobre el océano, aunque cerca de la costa del suroeste de México durante los próximos días. El organismo señala que se espera que permanezca mar adentro.

Esto no significa que sus efectos queden lejos de territorio mexicano, el NHC prevé lluvias importantes en la costa de Guerrero, con acumulados de entre 4 y 6 pulgadas y máximos aislados de hasta 8 pulgadas, además de precipitaciones de 2 a 4 pulgadas en zonas costeras de Michoacán, Colima y Jalisco.

El organismo también mantiene la advertencia de que el oleaje generado por Polo puede provocar condiciones peligrosas en las costas del suroeste de México.

¿Qué sigue para Polo?

El NHC prevé que el huracán continúe desplazándose hacia el noroeste y posteriormente hacia el oeste-noroeste, con un aumento gradual de su velocidad.

Sin embargo, la trayectoria a mayor plazo todavía presenta incertidumbre, el organismo explica que después de entre 60 y 72 horas podrían cambiar las condiciones atmosféricas al norte de Polo y también existe la posibilidad de una interacción con el huracán Odalys, que se encuentra al oeste.

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