Desaparece hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla

Desaparece el hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El hijo de Mateo Hernández López, presidente municipal de Tecamachalco, Puebla, desapareció el sábado pasado, confirmó el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala. Hasta el momento, el alcalde no ha publicado información sobre el caso en sus redes sociales.

Confirman desaparición

El secretario de Gobernación señaló que el adolescente tiene 16 años y desapareció alrededor de la una de la tarde, cuando acudió a realizar trabajos escolares con algunos compañeros.

“Con respecto al tema de Tecamachalco solo decirles que efectivamente el sábado, alrededor de la una de la tarde, desapareció el hijo del presidente municipal y como en todos los casos el señor gobernador nos ha instruido estar al pendiente con las familias de los desaparecidos”, explicó Samuel Aguilar Pala.

🔴 Confirma la @Segob_Puebla la desaparición del hijo del presidente municipal de Tecamachalco, Mateo Hernández López, quien fue visto por última vez el pasado sábado cuando se dirigía a realizar trabajos escolares. pic.twitter.com/MC7xJ8GDXz — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) September 21, 2026

El funcionario agregó que la familia reportó la desaparición y pidió empatía ante el caso, además de esperar el avance de las investigaciones.

“Lo que puedo decirles es esto que está desaparecido el joven de 16 años el día sábado pasado, al acudir a hacer unos trabajos con algunos compañeros de la escuela nos reportó esto la familia. Yo les pido respetuosamente ser empáticos con el tema, así como en los demás casos y esperar el avance de las investigaciones”, señaló.

Fiscalía de Puebla aún no recibe denuncia

Por su parte, la fiscal General, Idamis Pastor, informó que hasta ese momento no se había presentado una denuncia formal por la desaparición del adolescente.

“No tenemos denuncia hasta el momento, estamos enterándonos de este tema y vamos a comunicarnos con el presidente municipal para que inicie su carpeta de investigación”, declaró la fiscal.

#Puebla 🗣️ La fiscal general del estado, Idamis Pastor, informó que, hasta ahora, no hay una denuncia formal por la desaparición del hijo del presidente municipal de #Tecamachalco, Mateo Hernández, pero se comunicarán con él para iniciar la carpeta de investigación.



📹… pic.twitter.com/eB3JZwYcIV — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 21, 2026

De acuerdo con reportes, el hijo del alcalde de Tecamachalco también es estudiante de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Hasta el momento, las autoridades estatales señalaron que permanecen al pendiente del caso y de las acciones que se emprendan para iniciar la investigación correspondiente.

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