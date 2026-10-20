“Cáncer no es sinónimo de muerte”: Sobrevivientes llaman a la detección oportuna; Tamaulipas asegura que garantiza tratamientos

Sobrevivientes llaman a detectar el cáncer a tiempo. Foto: Especial

“El cáncer no es sinónimo de muerte” es el mensaje que compartieron sobrevivientes de esta enfermedad durante la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Los pacientes contaron sus experiencias y llamaron a mujeres y hombres a realizarse revisiones médicas y buscar atención oportuna.

Durante la ceremonia, realizada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, los testimonios destacaron la importancia de la detección temprana, los tratamientos y el acompañamiento de las instituciones de salud para enfrentar el cáncer.

La detección oportuna puede cambiar vidas

Miriam Laura Enríquez, habitante del ejido Las Cruces, en el municipio de Tula, relató que el 3 de febrero de 2025 participó en una jornada de detección realizada en su comunidad. Mediante una exploración con el dispositivo portátil iBreastExam, el personal de salud identificó una alteración que requirió estudios posteriores. El diagnóstico fue cáncer de mama.

“Nunca imaginé que una jornada que llegó hasta mi comunidad podría hacer una diferencia tan grande en mi vida”, expresó.

Miriam agradeció que los servicios médicos llegaran a localidades alejadas y pidió a las mujeres jóvenes no considerar que esta enfermedad afecta únicamente a personas mayores.

De acuerdo con las cifras presentadas por el gobernador, durante su administración se han realizado más de 70 mil tamizajes, con mil 868 hallazgos que requirieron seguimiento y 64 mujeres detectadas oportunamente.

El cáncer de mama también afecta a los hombres

Hugo César Picazo Hernández compartió su experiencia para recordar que el cáncer de mama también puede presentarse en hombres. Al recibir el diagnóstico, dijo, su principal preocupación fueron sus hijos pequeños y la posibilidad de que crecieran sin su padre.

Con el respaldo de su familia y la atención médica, encontró motivos para continuar con su tratamiento.

“Decir cáncer no es sinónimo de muerte, como muchos creen, sino una oportunidad de vida para seguir disfrutando a nuestras familias”, expresó.

También invitó a otros hombres a dejar de lado el miedo y acudir al médico ante cualquier alteración en el pecho.

Sobrevivientes de cáncer destacan el apoyo médico y familiar

Reyna Patricia Guevara Aguilar relató que fue diagnosticada con cáncer cervicouterino en 2019. Recibió quimioterapias y radiaciones, y enfrentó un pronóstico médico adverso. Con el apoyo de su madre, su familia y el personal de salud, continuó su tratamiento hasta recuperar su bienestar.

“Hoy sé que esta batalla no se vive sola, porque el cáncer también toca el corazón de todos los que nos aman”, compartió.

Por su parte, Evangelina Villarreal Chávez habló sobre la reconstrucción mamaria que recibió después de enfrentar cáncer de mama. Agradeció el respaldo del DIF Tamaulipas, encabezado por María de Villarreal, y de Fundación Alma.

La paciente explicó que la reconstrucción de ambos senos le permitió recuperar confianza y autoestima.

“Gracias por recordarnos que no estamos solas y que existen personas e instituciones dispuestas a acompañarnos”, afirmó.

Tamaulipas reporta más de 7 mil pacientes oncológicos atendidos

El secretario de Salud estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, informó que más de 7 mil 100 pacientes oncológicos reciben atención en Tamaulipas, con abasto garantizado de tratamientos y medicamentos, según lo expuesto durante el evento.

Detalló que, durante 2026, el Centro Oncológico de Tamaulipas ha brindado 7 mil 429 consultas. El 52% corresponde a pacientes con cáncer de mama.

Además, se han realizado mil 407 sesiones de quimioterapia, de las cuales el 43% se destinó a personas con esta enfermedad.

El funcionario también destacó que 457 mujeres han recibido el alta médica y han hecho sonar la campana de la victoria en el Centro Oncológico.

Al cierre de la ceremonia, Américo Villarreal reconoció la fortaleza de los pacientes y el trabajo del personal de salud. Los sobrevivientes coincidieron en llamar a la población a no postergar las revisiones, aprovechar las jornadas de detección y buscar atención médica ante los primeros síntomas.

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