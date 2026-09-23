FGR aclara situación de Ernesto Ruffo: revisarán medida cautelar en nueva audiencia

Ernesto Ruffo, exgobernador acusado de huachicol fiscal. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que Ernesto Ruffo Apple, exgobernador de Baja California, no tiene concedida, hasta el momento, una medida de prisión domiciliaria, luego de versiones que señalaron que una autoridad judicial del Estado de México habría autorizado el cambio.

A través de un breve comunicado, la FGR explicó que una jueza Segunda de Distrito en el Estado de México otorgó una suspensión definitiva contra la resolución de un juez de control que había negado modificar la medida cautelar de Ernesto Ruffo Apple.

¿Qué resolvió la jueza sobre Ernesto Ruffo?

De acuerdo con la Fiscalía, la suspensión ordena al juez de control emitir una nueva resolución respecto a la medida cautelar.

Con relación a las versiones periodísticas que señalan que una autoridad judicial en el Estado de México, concedió una suspensión a Ernesto “N”, para que continúe su proceso judicial en prisión domiciliaria, la #FGR hace las siguientes precisiones:



Se resolvió un amparo en que… — FGR México (@FGRMexico) September 23, 2026

La FGR precisó que esta determinación judicial no significa que Ernesto Ruffo Apple haya obtenido directamente el beneficio de continuar su proceso en prisión domiciliaria.

Como parte del procedimiento, se realizará una nueva revisión de las condiciones bajo las cuales continuará su proceso judicial.

La audiencia está programada para el viernes 25 de septiembre y se llevará a cabo mediante videoconferencia.

¿De qué se le acusa a Ernesto Ruffo Apple?

Al exgobernador de Baja California se le señala de una presunta red de huachicol fiscal. Según las indagatorias, el esquema presuntamente involucró operaciones irregulares de importación y comercialización de combustibles.

Por el caso Ruffo Apple autoridades han detenido a una mujer supuestamente partícipe de la red de huachicol fiscal.

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