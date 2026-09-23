Diputada de Morena arremete contra opositores y cierra discurso con polémica frase
Xóchitl Zagal lanzó la expresión durante el debate en San Lázaro sobre la reforma constitucional en materia de nacionalidad única.
La diputada de Morena Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez generó polémica durante una intervención en la Cámara de Diputados, luego de mencionar a distintos personajes de la oposición y cerrar su participación con la frase “¡Viva México y que mueran los traidores a la patria!”. El episodio ocurrió durante la discusión de una reforma constitucional relacionada con los requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a determinados cargos públicos.
¿A quiénes mencionó Xóchitl Zagal?
Durante su participación desde la tribuna, la legisladora dirigió críticas contra integrantes de la oposición, así como contra empresarios y expresidentes.
Entre los nombres que mencionó estuvieron Jorge Romero, Mariana Gómez del Campo, Lili Téllez, Maru Campos y Ricardo Salinas Pliego.
También se refirió a los expresidentes Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, a quienes vinculó con cuestionamientos al Gobierno mexicano desde el extranjero y calificó con expresiones como “vende patrias” y “traidores”, según los reportes sobre su intervención.
Al finalizar su discurso, Zagal pronunció la frase que generó la controversia: “¡Viva México y que mueran los traidores a la patria!”.
¿Qué se discutía en la Cámara de Diputados?
Las declaraciones se produjeron durante el debate de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.
La propuesta plantea nuevos requisitos para quienes busquen la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, entre ellos que quienes tengan otra nacionalidad deban renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.
En el debate, Zagal defendió la propuesta desde el argumento de que quienes ocupen esos cargos deben mantener un vínculo jurídico y político exclusivo con México.
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