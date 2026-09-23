Diputada de Morena arremete contra opositores y cierra discurso con polémica frase

Foto: Cuartoscuro / Archivo

La diputada de Morena Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez generó polémica durante una intervención en la Cámara de Diputados, luego de mencionar a distintos personajes de la oposición y cerrar su participación con la frase “¡Viva México y que mueran los traidores a la patria!”. El episodio ocurrió durante la discusión de una reforma constitucional relacionada con los requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a determinados cargos públicos.

¿A quiénes mencionó Xóchitl Zagal?

Durante su participación desde la tribuna, la legisladora dirigió críticas contra integrantes de la oposición, así como contra empresarios y expresidentes.

Entre los nombres que mencionó estuvieron Jorge Romero, Mariana Gómez del Campo, Lili Téllez, Maru Campos y Ricardo Salinas Pliego.

También se refirió a los expresidentes Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, a quienes vinculó con cuestionamientos al Gobierno mexicano desde el extranjero y calificó con expresiones como “vende patrias” y “traidores”, según los reportes sobre su intervención.

Al finalizar su discurso, Zagal pronunció la frase que generó la controversia: “¡Viva México y que mueran los traidores a la patria!”.

¿Qué se discutía en la Cámara de Diputados?

Las declaraciones se produjeron durante el debate de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

La propuesta plantea nuevos requisitos para quienes busquen la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, entre ellos que quienes tengan otra nacionalidad deban renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

En el debate, Zagal defendió la propuesta desde el argumento de que quienes ocupen esos cargos deben mantener un vínculo jurídico y político exclusivo con México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.