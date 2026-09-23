Reforma de Nacionalidad Única: ¿qué falta para que entre en vigor?

La reforma fue aprobada por los diputados con 334 votos a favor. Foto: Cuartoscuro

El martes 22 de septiembre, la Cámara de Diputados le dio luz verde a la reforma conocida como de “nacionalidad única” que busca que quienes aspiren a un cargo como titular del Ejecutivo Federal, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o gubernaturas, no cuenten con doble nacionalidad.

Pese a la aprobación de los diputados con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención, aún le queda camino por recorrer a la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, antes de que sea una realidad.

“Se aprueba, en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivo federal y locales”, informó la Cámara baja.

#AlMomento | Las y los diputados aprueban en lo particular el dictamen por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos federal y locales. pic.twitter.com/4EbplXbihb — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 23, 2026

¿Qué falta para aprobar la reforma de Nacionalidad Única?

Senado de la República

La reforma fue turnada al Senado de la República para su análisis y votación, como parte de su proceso constitucional antes de entrar en vigor. Para que avance, requiere de dos terceras partes de los legisladores.

Congresos estatales

Si la minuta es aprobada por los senadores, sin modificaciones, pasa a las legislaturas de los estados y Ciudad de México. En este caso, necesitaría el aval de por lo menos de 17 legislaturas locales por ser mayoría.

Declaratoria constitucional

Tras alcanzar la mayoría, la Comisión Permanente debe realizar el cómputo de los votos de los congresos locales y declarar aprobada la reforma constitucional.

Publicación en el DOF

Cumplido el procedimiento legislativo, el decreto se envía al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Qué pasa si el Senado hace modificaciones en el texto de la reforma?

En caso de que la reforma sea modificada durante su análisis en el Senado de la República, ésta se devolverá a los diputados para que se pronuncie sobre los cambios antes de ser turnada a los congresos locales.

¿A qué políticos afectaría la reforma de “nacionalidad única”?

La reforma, que aún no entra en vigor, afectaría a políticos que cuenten con doble nacionalidad y que aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Es el caso de:

Francisco Javier García Cabeza de Vaca : el exgobernador de Tamaulipas (2016-2022) es un político mexicano nacido en Estados Unidos (McAllen, Texas).

: el exgobernador de Tamaulipas (2016-2022) es un político mexicano nacido en Estados Unidos (McAllen, Texas). Javier Corral Jurado: el exgobernador de Chihuahua (2016-2021) es otro político mexicano nacido en Estados Unidos (El Paso, Texas).

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