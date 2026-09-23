Cultura Profética viene a “desquitarse” con México con un show de más de dos horas

Cultura Profética viene a México Foto: UnoTV

Cultura Profética regresa a México con una deuda pendiente y muchas ganas de saldarla: la agrupación puertorriqueña promete un espectáculo de más de dos horas, en el que combinará los temas de su reciente producción, En bucle, con los clásicos que han marcado sus más de 30 años de trayectoria.

La banda recorrerá distintas ciudades del país, entre ellas Querétaro, Puebla, Tijuana, Monterrey y Guadalajara, además de presentarse el próximo 2 de octubre en la Ciudad de México, donde sus seguidores podrán disfrutar de un espectáculo que sus integrantes califican como uno de los más ambiciosos de su carrera.

“Estamos muy ansiosos por estrenar, porque entre nosotros mismos estamos estrenando un show y estamos contentos, primero por la puesta en escena, que está muy elegante, y segundo por el abrazo que le han dado a la producción En bucle”, destacó Juanqui en entrevista con UnoTV.

El grupo recordó que ya había visitado México años atrás, pero un problema con una productora impidió que pudieran presentarse ante sus seguidores. Ahora, aseguran, regresan con la intención de saldar aquella cuenta pendiente.

“Venimos a mostrar el disco nuevo y a tirarle todos los clásicos, dar el mejor show que hemos hecho hasta ahora en estos 30 años; es un show muy maduro, con una estética de otro nivel”, señaló Willy.

Cultura Profética Foto: Uno TV

Eliut, integrante de la agrupación, adelantó que Cultura Profética no es una banda que ofrezca conciertos pequeños, por lo que lanzó una advertencia a sus seguidores: prepararse para una presentación de más de dos horas, en la que no faltarán algunos de sus temas clásicos, como “Ilegal” y “La complicidad”.

Sobre su evolución musical, los integrantes explicaron que esta se encuentra reflejada en cada uno de sus discos. Aunque desde sus inicios tuvieron claro el estilo que querían desarrollar, con el paso de los años fueron incorporando nuevos elementos y ajustando detalles hasta alcanzar una mayor madurez artística.

“Las composiciones son más concisas y directas. Antes, cuando éramos más chamaquitos, queríamos demostrar todo en cada canción, pero ahora es más de escoger. Ya no es demostrar, es sentir. La evolución te da esa claridad y seguridad al componer”, explicó Willy.

Para Cultura Profética, mantener su esencia dentro del reggae no ha representado un obstáculo ante el surgimiento de nuevos géneros y tendencias musicales. Por el contrario, consideran que su identidad les permite experimentar, asumir riesgos y explorar nuevos caminos sin dejar de ser fieles a su propuesta.

“Amamos la música y nos encanta jugar y arriesgarnos, tener nuevos retos y buscar la manera de hacer algo diferente”, expresaron los músicos, quienes aseguran que experimentar es parte fundamental de su evolución.

Entre los artistas con los que les gustaría colaborar se encuentran Natalia Lafourcade, Café Tacvba, Juan Luis Guerra y Rubén Blades. Además, la agrupación puertorriqueña mantiene un sueño pendiente: llevar su música hasta Asia y presentarse ante nuevos públicos.

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