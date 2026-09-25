Cancelan conciertos de Ed Sheeran por mal clima en el Gillette Stadium de Robert Kraft

Un nuevo revés en lagira estadounidense de Ed Sheeran | Foto: AFP

Los dos conciertos de Ed Sheeran en el Gillette Stadium de Boston, Massachusetts, se cancelaron por el clima, según anunció la promotora Messina Touring Group este viernes. Los fans que compraron boletos para las fechas del 25 y 26 de septiembre recibirán un reembolso, pues las fechas no se repondrán.

Cabe destacar que el dueño del estadio es Robert Kraft, quien solicitó al cantante británico retirar al rapero Macklemore de sus presentaciones por sus mensajes a favor de Palestina por el genocidio en Gaza; sin embargo, la suspensión de los conciertos no tiene que ver con este motivo, según el comunicado oficial.

¿Por qué cancelaron los conciertos de Ed Sheeran en Boston?

Messina Touring Group anunció, unas horas antes del primer show de Ed Sheeran en el Gillette Stadium, que las dos fechas programadas para este fin de semana quedaban canceladas por alertas de clima severo.

“Debido a las alertas de clima severo en Boston y a lo largo de Nueva Inglaterra durante el fin de semana y, después de consultar con autoridades locales, tomamos la difícil decisión de cancelar los conciertos de Ed Sheeran en el Gillette Stadium“, escribió en Instagram.

La promotora aseguró que tomó la decisión para salvaguardar la seguridad de los fans, el staff y todas las personas involucradas en el desarrollo de los dos conciertos.

Y agregó: “Los reembolsos ya están disponibles en los puntos de compra. Los usuarios que compraron a través de Ticketmaster tendrán su reembolso automático“.

Un problema más en la gira de Ed Sheeran por Estados Unidos

El pasado 15 de septiembre, Macklemore anunció que fue apartado como telonero del cantautor británico por sus comentarios a favor de Palestina en un concierto del 4 de septiembre en el Metlife Stadium de Nueva York.

El músico de Thrift Shop afirmó que Robert Kraft, propietario del Gillette Stadium, llamó personalmente a Ed Sheeran para decirle que no se le permitiría actuar en el recinto.

Ed Sheeran confirmó que la decisión de retirar a Macklemore de su gira fue de los promotores y confirmó la llamada por parte del propio Robert Kraft.

Un día más tarde, cuatro bandas y artistas que formaban parte del tour de Sheeran por Estados Unidos aseguraron que se bajarían de los conciertos. Entre ellos se encontraban Finneas, Aaron Rowe, Beoga y Lukas Graham.

Posteriormente, durante su presentación en Filadelfia, el artista británico habló al respecto de lo sucedido. “Todos me dicen que cancele y siento que todos mis amigos y mi familia y las personas que conozco me han abandonado”, señaló.

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