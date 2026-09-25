Pensión Mujeres Bienestar: ¿qué requisitos y documentos necesitas para recibir 3 mil 100 pesos?

Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas sociales implementados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que brinda un apoyo económico de 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años.

Para incorporarse a este programa social, es necesario cumplir una serie de requisitos y presentar la documentación solicitada por la Secretaría de Bienestar. A continuación, aquí en UnoTV.com te detallamos las condiciones de acceso, los documentos necesarios y la información disponible sobre el próximo periodo de registro.

¿Quiénes pueden ser parte de la Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a:

Mujeres de 60 a 64 años

Mexicanas por nacimiento o naturalización

Personas que residan en México

Estos criterios están establecidos en las reglas de operación del programa para 2026.

¿Cuáles son los requisitos y documentos para la Pensión Mujeres Bienestar?

Para realizar el registro, las solicitantes deben cumplir con los requisitos de edad, nacionalidad y residencia, además de presentar la documentación correspondiente ante la Secretaría de Bienestar.

Documentación necesaria:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente, como credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses

Teléfono de contacto, celular y de casa

¿Cuándo es el próximo registro de la Pensión Mujeres Bienestar?

La Secretaría de Bienestar no ha anunciado un nuevo periodo de registro para la Pensión Mujeres Bienestar. Por ello, las interesadas deben mantenerse al tanto de los comunicados publicados en los canales oficiales de la dependencia.

El último periodo de incorporación se realizó del 22 al 28 de junio de 2026, La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para las beneficiarias de esa convocatoria se realizó del 24 al 30 de agosto de 2026.

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