¿Quién fue Arnaud Denis? Actor francés que recibió la eutanasia tras años de dolores insoportables

¿Quién fue Arnaud Denis, el actor que murió por eutanasia? | Pexels (Ilustrativa)

Arnaud Denis, actor y director francés de 43 años, se sometió a la eutanasia el pasado martes 22 de septiembre en Namur, Bélgica, tras sufrir dolores insoportables desde 2023, cuando se le implantó una prótesis de polipropileno tras una operación de hernia inguinal derecha, según declaró su abogado, Philippe Courtois.

“La decisión de Arnaud se tomó tras consultar a tres médicos en Namur. Su cuerpo ya no le respondía; había perdido el control sobre él. Su muerte es consecuencia del intenso dolor que padecía desde hacía muchos meses“, añadió.

¿Quién fue Arnaud Denis?

Arnaud Denis nació el 31 de mayo de 1983 en París, Francia, de acuerdo con la base de datos de IMDB. Y aunque participó en el mundo del cine, se destacó sobre todo en el teatro.

Su formación transcurrió en los cursos de Jean Périmony, Jean-Laurent Cochet y el Conservatorio Nacional Supérieur d’Art Dramatique de Paris, en la clase de Dominique Valadié, después de su escolarización en el Jeannine Manuel School, según Teatros y Productores Asociados de Francia.

El dramaturgo francés creó la compañía “Les Compagnons de la Chimère“, proyecto con el que desarrolló buena parte de su carrera como actor y director. La compañía recibió en 2008 el Premio Charles Oulmont de la Fondation de France.

También fue parte del elenco de distintas series y películas para televisión francesas, entre ellas:

Blaise (Serie de TV) – 2016

“Candice Renoir” (2016)

“Yves Saint Laurent” (2014)

“Les Femmes Savantes” – (2009)

“Vivre!” – (2009)

Fuente: IMDB

En 2017, Arnaud Denis interpretó a Jean Moulin en “Jean Moulin, evangelio“, papel que también le valió una nominación a los premios Molière, siendo éste uno de los principales logros de su carrera.

Así fue la lucha de Arnaud Denis por acceder a la eutanasia

Arnaud Denis sufría complicaciones de salud desde que se le implantó una malla de polipropileno el 17 de julio de 2023, producto de una intervención por hernia inguinal derecha, de acuerdo con EuroNews.

La cirugía desencadenó efectos secundarios que, finalmente, le obligaron a someterse a una intervención para retirar el implante en Estados Unidos (EE.UU.) en abril de 2024.

El implante habría provocado una inflamación persistente, al grado de alterar su sistema inmunológico, según el medio europeo que dio seguimiento a su caso.

“Ya no puedo salir de casa, no tengo vida social, no tengo vida en absoluto. Ya no conservo nada de lo que constituye la dignidad en la vida de un hombre“, dijo al diario local Dauphiné Libéré a inicios de 2026.

“La situación empeora cada vez más. Vivo como un paciente de cáncer en fase terminal. Los médicos ya no tienen nada que ofrecerme”. Arnaud Denis

Arnaud Denis presentó una denuncia ante la División de Salud Pública de la Fiscalía de París por “lesiones involuntarias” en pasado 5 de enero de 2026; sin embargo, fue archivada a finales de agosto “por falta de una infracción suficientemente acreditada“.

Por esta razón, ingresó a una unidad de cuidados paliativos de un hospital belga, a la espera de que se aprobara su solicitud de eutanasia, el pasado 18 de marzo, de acuerdo con EuroNews.

El abogado del actor francés denunció un “escándalo silenciosos de salud pública”, argumentando que miles de pacientes están expuestos a implantes de alto riesgo sin información clara ni consentimiento informado, lo que les lleva a complicaciones irreversibles.

Denis creó un colectivo denominado “Víctimas francesas de prótesis para hernias“, que ha recopilado cientos de testimonios en las redes sociales de personas que han sufrido efectos adversos relacionados con implantes para hernias.

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