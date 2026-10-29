¿Tienes un familiar herido o desaparecido en el extranjero? Así puedes pedir ayuda a la SRE

Foto: Reuters

El accidente ferroviario en España, que dejó 68 personas fallecidas y múltiples lesionadas, también afectó a ciudadanos mexicanos: siete connacionales que sufrieron lesiones ya recibieron el alta médica, mientras que el paradero de otro mexicano aún no ha sido confirmado, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

COMUNICADO. "México expresa su solidaridad con España y brinda asistencia consular a personas mexicanas tras el accidente ferroviario en Urda, Toledo". pic.twitter.com/0qqYq2GJlp — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 29, 2026

Ante una situación similar, cuando una persona pierde contacto con un familiar que se encuentra en otro país o desconoce si resultó herido en un accidente, la SRE puede intervenir mediante sus representaciones diplomáticas y consulares para solicitar información a las autoridades locales y apoyar en las gestiones de localización.

Estos son los pasos para pedir asistencia y los datos que conviene reunir.

¿Qué hacer si tienes un familiar desaparecido en el extranjero?

La SRE cuenta con mecanismos de asistencia consular para localizar a mexicanos en el extranjero cuando sus familiares no logran comunicarse con ellos y existe la posibilidad de que enfrenten una situación adversa, como un accidente, una enfermedad o una detención.

De acuerdo con la dependencia, el primer paso es intentar contactar a la persona mediante los números telefónicos, las direcciones u otros medios que haya proporcionado antes de viajar. Si no es posible establecer comunicación, se puede solicitar apoyo a una embajada, un consulado o una oficina de la SRE en México.

El personal consular puede realizar gestiones ante las autoridades del país donde se encuentra la persona, consultar registros de servicios brindados a mexicanos en el exterior y solicitar información para determinar si existen reportes de hospitalización, detención o alguna otra circunstancia que le impida comunicarse con sus familiares.

¿Qué información necesitas para solicitar ayuda a la SRE?

Para iniciar las gestiones de búsqueda, es importante reunir la mayor cantidad posible de datos que permitan identificar a la persona y establecer dónde podría encontrarse.

Entre la información que puede facilitar el proceso están:

Nombre completo de la persona que se busca

Lugar y fecha de nacimiento

Fotografías recientes

Copia del acta de nacimiento u otros documentos que ayuden a comprobar su identidad y nacionalidad mexicana

Domicilio, lugar de trabajo o datos de amistades y contactos en el extranjero.

Última ubicación conocida y fecha del último contacto

Información sobre el accidente o la situación en la que se presume que pudo estar involucrada

Señas particulares, como marcas de nacimiento, tatuajes u otras características físicas

La persona que solicita el apoyo también debe presentar una identificación y, cuando corresponda, documentos que acrediten el parentesco con el familiar que busca.

La información debe ser lo más precisa posible, pues las gestiones dependen de los datos disponibles y de la colaboración de las autoridades del país en el que se intenta localizar al connacional.

¿A dónde acudir si un familiar está desaparecido en otro país?

Las personas que se encuentran en México pueden solicitar orientación en una oficina de la SRE o comunicarse con la embajada o el consulado mexicano correspondiente al país donde se encuentra el familiar.

La dependencia publica en su portal oficial los directorios de sus representaciones diplomáticas y los teléfonos de emergencia para recibir asistencia desde el extranjero. Estos contactos permiten orientar a los familiares sobre las gestiones que pueden realizar según las circunstancias del caso.

¿Qué hacer si un familiar resultó herido en un accidente en el extranjero?

Cuando se sospecha que un mexicano sufrió lesiones en un accidente fuera del país, los familiares pueden informar la situación a la embajada o al consulado correspondiente y proporcionar los datos que permitan identificarlo.

Es recomendable indicar el lugar y la fecha del accidente, la última ubicación conocida de la persona, el medio de transporte en el que viajaba y cualquier información que permita relacionarla con el incidente. Si se conoce el hospital al que pudo haber sido trasladada, ese dato también puede ayudar a orientar las gestiones.

La representación mexicana puede solicitar información a las autoridades locales y brindar orientación sobre los procedimientos que correspondan. Sin embargo, la asistencia consular no sustituye las labores de los servicios de emergencia, los hospitales ni las autoridades encargadas de investigar el accidente.

¿La SRE puede informar dónde está un familiar desaparecido?

Las autoridades consulares pueden solicitar información y realizar gestiones para localizar a una persona mexicana, pero existen límites relacionados con la privacidad y las leyes del país donde se lleva a cabo la búsqueda.

La SRE señala que no puede proporcionar información sobre la ubicación de una persona si esta no desea ser localizada ni obligarla a comunicarse con sus familiares. Si la persona no puede expresar su consentimiento debido a su situación, la representación consular puede informar a sus familiares sobre su estado y ubicación, conforme a las circunstancias aplicables.

Por ello, presentar una solicitud de localización no significa que la información se obtendrá de inmediato ni que la persona será localizada necesariamente. El resultado depende de los datos disponibles, los registros consultados y la cooperación de las autoridades extranjeras.

Para iniciar el procedimiento, los familiares pueden consultar el apartado de localización de personas de la SRE, donde se explican las gestiones y los requisitos para solicitar apoyo.

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