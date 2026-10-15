Rastrean celular de joven desaparecido en Puebla y lo encuentran muerto

Joven desaparecido en Puebla. Foto: Genaro Zepeda

La búsqueda de Alfredo de Jesús “N”, un joven poblano de 20 años, terminó de manera trágica en las faldas de la Malinche, en Tlaxcala, su hermano, quien se negó a abandonar los esfuerzos por encontrarlo, siguió las coordenadas de un teléfono celular hasta localizar su cuerpo sin vida y con huellas de violencia.

Joven desaparece en Puebla; lo encuentran sin vida en Tlaxcala

Alfredo desapareció el pasado 12 de octubre en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en la ciudad de Puebla, desde entonces sus familiares comenzaron a buscarlo.

La familia presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, que inició una carpeta de investigación; también emitieron una ficha de búsqueda para facilitar su localización.

El hermano de Alfredo decidió continuar la búsqueda por su cuenta hasta rastrear las coordenadas de un teléfono celular, cuya ubicación apuntaba hacia una zona boscosa de Tlaxcala.

Con esa información, se trasladó hasta el paraje conocido como Santa Rosa, ubicado en la comunidad de San Bartolomé Cuahuixmatlac, perteneciente al municipio de Chiautempan.

Después de recorrer la zona, la tarde de ayer encontró el cuerpo de su hermano entre la vegetación.

Autoridades investigan muerte de joven poblano con reporte de desaparecido

Tras el hallazgo solicitó apoyo a través del número de emergencias 911, por lo que elementos de la Policía Municipal de Chiautempan acudieron al lugar y acordonaron el área para preservar los indicios.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala inició las diligencias correspondientes.

Durante la inspección, los peritos identificaron lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego, así como heridas presuntamente ocasionadas con un objeto punzocortante.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo al anfiteatro para practicar la necropsia de ley y determinar las causas precisas de la muerte.

Habitantes de la zona señalaron que horas antes escucharon detonaciones de arma de fuego.

El caso involucra a las autoridades de Puebla y Tlaxcala, debido a que la desaparición se denunció en territorio poblano, mientras que el cuerpo fue localizado en el municipio tlaxcalteca de Chiautempan.

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