Pepe Chedraui entrega rehabilitación de la 14 Sur-Norte en Puebla

Así transforma Puebla sus calles. Foto: Especial

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, entregó los trabajos de rehabilitación de la calle 14 Sur-Norte, realizados mediante el Tren Capitalino de Pavimentación, obra que beneficia directamente a más de 14 mil 800 habitantes.

La intervención forma parte de las acciones para mejorar las vialidades de Puebla capital y atender calles que requieren rehabilitación para facilitar la movilidad de quienes transitan diariamente por la zona.

“En mi gobierno apostamos por la transformación de las vialidades mediante acciones planificadas y orientadas en beneficiar a nuestra gente de Puebla Capital. Entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Ciudad estamos haciendo más de 18 mil calles en la ciudad; es un hecho histórico, estamos trabajando en coordinación con nuestro gobernador Alejandro Armenta y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

Tren Capitalino de Pavimentación rehabilita la 14 Sur-Norte

De acuerdo con el Gobierno municipal, los trabajos abarcaron una superficie de 10 mil 741 metros cuadrados.

Las labores incluyeron:

Fresado y barrido de la superficie.

Aplicación de riego de liga.

Colocación y compactación de carpeta asfáltica.

Sellado neumático.

Renivelación de pozos de visita.

Aplicación de señalética horizontal.

La rehabilitación se realizó a lo largo de mil 449 metros, con un ancho de vialidad de 7.4 metros, informó el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa. Según el funcionario, la 14 Sur-Norte es una de las vialidades importantes de la ciudad, por lo que se realizaron trabajos de rehabilitación integral en la zona.

¿Qué otras calles ha rehabilitado el Tren Capitalino?

El Gobierno de Puebla informó que el Tren Capitalino de Pavimentación también ha intervenido vialidades como:

Independencia.

Tehuacán–20 de Noviembre.

Avenida 5 de Mayo.

Bulevar Xonaca.

Laterales del bulevar Xonacatepec.

Bulevar Héroes del 5 de Mayo.

En conjunto, las acciones realizadas con este módulo de pavimentación equivalen, según el Ayuntamiento, a la rehabilitación de 583 calles.

En el caso específico de la calle 14 Sur-Norte, la superficie intervenida equivale a la rehabilitación de 114 calles, de acuerdo con las autoridades municipales.

Durante la entrega, Pepe Chedraui señaló que el municipio continuará con trabajos de rehabilitación en colonias, barrios, unidades habitacionales y juntas auxiliares.

La administración municipal informó que el objetivo es continuar con la rehabilitación de vialidades mediante maquinaria propia y atender las necesidades de movilidad de la población.

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