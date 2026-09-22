Pepe Chedraui entrega rehabilitación de la 14 Sur-Norte en Puebla

| 19:57 | Redacción Uno TV | Uno TV

La obra del Tren Capitalino de Pavimentación intervino más de 10 mil metros cuadrados y benefició a 14 mil 800 habitantes.
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Así transforma Puebla sus calles. Foto: Especial

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, entregó los trabajos de rehabilitación de la calle 14 Sur-Norte, realizados mediante el Tren Capitalino de Pavimentación, obra que beneficia directamente a más de 14 mil 800 habitantes.

La intervención forma parte de las acciones para mejorar las vialidades de Puebla capital y atender calles que requieren rehabilitación para facilitar la movilidad de quienes transitan diariamente por la zona.

“En mi gobierno apostamos por la transformación de las vialidades mediante acciones planificadas y orientadas en beneficiar a nuestra gente de Puebla Capital. Entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Ciudad estamos haciendo más de 18 mil calles en la ciudad; es un hecho histórico, estamos trabajando en coordinación con nuestro gobernador Alejandro Armenta y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

Tren Capitalino de Pavimentación rehabilita la 14 Sur-Norte

De acuerdo con el Gobierno municipal, los trabajos abarcaron una superficie de 10 mil 741 metros cuadrados.

Las labores incluyeron:

  • Fresado y barrido de la superficie.
  • Aplicación de riego de liga.
  • Colocación y compactación de carpeta asfáltica.
  • Sellado neumático.
  • Renivelación de pozos de visita.
  • Aplicación de señalética horizontal.

La rehabilitación se realizó a lo largo de mil 449 metros, con un ancho de vialidad de 7.4 metros, informó el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa. Según el funcionario, la 14 Sur-Norte es una de las vialidades importantes de la ciudad, por lo que se realizaron trabajos de rehabilitación integral en la zona.

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¿Qué otras calles ha rehabilitado el Tren Capitalino?

El Gobierno de Puebla informó que el Tren Capitalino de Pavimentación también ha intervenido vialidades como:

  • Independencia.
  • Tehuacán–20 de Noviembre.
  • Avenida 5 de Mayo.
  • Bulevar Xonaca.
  • Laterales del bulevar Xonacatepec.
  • Bulevar Héroes del 5 de Mayo.

En conjunto, las acciones realizadas con este módulo de pavimentación equivalen, según el Ayuntamiento, a la rehabilitación de 583 calles.

En el caso específico de la calle 14 Sur-Norte, la superficie intervenida equivale a la rehabilitación de 114 calles, de acuerdo con las autoridades municipales.

Durante la entrega, Pepe Chedraui señaló que el municipio continuará con trabajos de rehabilitación en colonias, barrios, unidades habitacionales y juntas auxiliares.

La administración municipal informó que el objetivo es continuar con la rehabilitación de vialidades mediante maquinaria propia y atender las necesidades de movilidad de la población.

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