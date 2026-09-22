Senado prepara iniciativa para regular ascenso y descenso en el futbol mexicano

Se busca abrir la puerta al ascenso y que queden establecidos. Foto: Cuartoscuro

La discusión sobre el ascenso y descenso en el futbol mexicano llegó al Senado de la República este lunes 21 de septiembre, durante el conversatorio “Fuera de Lugar: ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol?”, el senador Clemente Castañeda anunció que Movimiento Ciudadano (MC) prepara una iniciativa para incorporar el mérito deportivo a la legislación mexicana.

La propuesta busca que las asociaciones deportivas nacionales tengan entre sus obligaciones garantizar mecanismos de competencia y movilidad entre categorías.

El objetivo es abrir la puerta para que el ascenso y descenso puedan quedar establecidos en la legislación, aunque el contenido de la iniciativa todavía deberá conocerse cuando sea presentada formalmente.

#Nacional | ⚽ IMPULSAN REGRESO DEL ASCENSO Y DESCENSO AL FÚTBOL MEXICANO



El regreso del ascenso y descenso volvió a la discusión. Especialistas, periodistas deportivos, representantes de ligas inferiores y legisladores se pronunciaron a favor de recuperar este sistema durante… pic.twitter.com/AsmMIxWcgX — Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) September 21, 2026

Castañeda aclaró que el planteamiento no pretende que el Congreso decida qué equipos deben ascender o descender ni que intervenga directamente en la organización de las competencias.

“Queremos proponer reglas que garanticen la competencia entre todas las categorías del deporte, no sólo en el futbol”, señaló el coordinador de Movimiento Ciudadano durante el encuentro.

¿Por qué el Senado analiza el ascenso y descenso de la Liga MX?

El ascenso y descenso entre la Liga MX y la Liga de Expansión fue suspendido en 2020 por seis temporadas, de acuerdo con un acuerdo de la Asamblea General de la Federación Mexicana de Futbol, el periodo comprendió las temporadas 2020-2021 hasta 2025-2026.

Sin embargo, para la temporada 2026-2027 la Liga MX mantuvo cerrado el intercambio deportivo entre ambas categorías.

El artículo 35 de su reglamento establece que los clubes de Liga MX no descenderán a Expansión MX y que los equipos de Expansión MX no ascenderán a la máxima categoría.

La decisión generó nuevos recursos de clubes de Expansión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

En agosto de 2026, Leones Negros, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC y Mineros de Zacatecas presentaron una nueva apelación relacionada con las condiciones establecidas para la temporada 2026-2027.

Además, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó en agosto un nuevo modelo para reorganizar las distintas categorías del balompié mexicano.

El esquema mantiene, por ahora, el acceso a Liga MX bajo condiciones distintas al ascenso deportivo tradicional.

¿Qué busca cambiar la iniciativa del Senado?

La propuesta anunciada por Castañeda pretende llevar el concepto de mérito deportivo a la legislación y no limitar la discusión exclusivamente al futbol.

De acuerdo con el senador, la intención es establecer reglas que garanticen la competencia y las oportunidades entre las diferentes categorías deportivas, sin que el Poder Legislativo se encargue de administrar los torneos.

“Movimiento Ciudadano pondrá una iniciativa sobre la mesa, una iniciativa de ley, para incorporar expresamente el mérito deportivo entre las obligaciones que deben observar las asociaciones deportivas nacionales”, explicó.

La iniciativa todavía tendrá que ser presentada y, posteriormente, seguir el proceso legislativo correspondiente.

Mikel Arriola y Francisco Iturbide no acudieron al foro

Al conversatorio fueron invitados Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, y Francisco Iturbide, presidente ejecutivo de la Liga MX. Ninguno participó en el encuentro realizado este lunes en el Senado.

La ausencia de ambos directivos fue señalada durante el encuentro, que reunió a representantes de clubes de Liga de Expansión, futbolistas, abogados, periodistas y legisladores para discutir las consecuencias deportivas, económicas, laborales y jurídicas de mantener cerrado el ascenso y descenso.

Por ahora, el Senado prepara la iniciativa, mientras que el sistema de competencia de la temporada 2026-2027 continúa sin ascenso ni descenso deportivo entre la Liga MX y la Liga de Expansión.

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