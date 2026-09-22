Denuncian ante la FGR a hermano de Carlos Manzo por presunta delincuencia organizada

Juan Manzo, subsecretario de Gobernación. Foto: Facebook/Juan Manzo

El regidor de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) contra Juan Daniel Manzo Rodríguez, subsecretario de Gobernación de Michoacán y hermano del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por presunta delincuencia organizada.

De acuerdo con el funcionario municipal, la denuncia se sustenta en videos que volvieron a circular recientemente y en los que, aseguró, aparece Juan Daniel Manzo en compañía de personas identificadas como presuntos integrantes de Los Caballeros Templarios.

Señala presunto atentado durante un proceso electoral

Al presentar la denuncia, De la Cruz Saucedo se dirigió a los medios y afirmó que las imágenes ya habían sido difundidas desde 2015 y que, a su juicio, muestran hechos ocurridos durante un proceso electoral en Uruapan.

“El día de hoy vengo a presentar una denuncia formal contra Juan Daniel Manzo Rodríguez y otros por delincuencia organizada. Esta denuncia la hacemos a raíz de unos videos que se volvieron a hacer virales”, declaró.

El regidor sostuvo que en esas grabaciones presuntamente se observa a Juan Daniel Manzo participando en acciones relacionadas con un atentado contra un candidato.

“En esos videos se aprecia cuando Juan Daniel está orquestando un atentado contra un candidato y en ese momento en Uruapan se llevaba a cabo un proceso de elecciones”, aseguró.

Pide que la autoridad investigue

El representante priista señaló que será la autoridad federal la encargada de determinar la veracidad de los señalamientos y la posible existencia de responsabilidades penales.

Asimismo, sostuvo que la denuncia busca que se investiguen presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales.

“Eso nos da a nosotros pie de pensar lo ruin que pueden ser estos actores políticos para llegar al poder, para llegar al cargo público que quieran, atentando incluso contra la vida de las personas”, afirmó.

Sin postura pública de los señalados

Hasta el momento, ni Juan Daniel Manzo Rodríguez ni el gobierno de Michoacán han emitido una postura pública sobre la denuncia presentada ante la FEMDO.

Tampoco se ha informado si la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación derivada de los señalamientos realizados por el regidor de Uruapan.

La denuncia ocurre en medio de la atención pública que ha generado la situación de seguridad en distintas regiones de Michoacán y los señalamientos sobre posibles nexos entre actores políticos y grupos delictivos en la entidad.

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