Reconocen al ingeniero Carlos Slim con el Premio EL PAÍS América a la Excelencia

Ingeniero Carlos Slim Helú. Foto: Uno TV

El Ing, Carlos Slim Helú, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso, será galardonado con el primer Premio EL PAÍS América a la Excelencia por su destacada trayectoria en las áreas de negocios y filantropía.

El reconocimiento, de vocación permanente, le será entregado el próximo 18 de noviembre en el Museo Soumaya en un acto que forma parte de las actividades por el 50 aniversario del medio de comunicación español.

El diario destacó que la figura del empresario mexicano se ha convertido, “desde hace tiempo”, en una “brújula financiera” en México y el sector privado.

“El Ingeniero es un grandísimo empresario y un gran filántropo. No hemos tenido ninguna duda a la hora de reconocer de manera pública el importantísimo trabajo que ha hecho siempre en favor del progreso y el desarrollo de Latinoamérica”, aseguró Joseph Oughourlian, presidente del periódico y del jurado que concedió el reconocimiento.

Asimismo, mencionó que el galardón es un acto de “justicia” por su contribución a la “consolidación de la democracia en este continente“.

El empresario mexicano Carlos Slim Helú, de 86 años, fue reconocido como el primer ganador del Premio EL PAÍS América a la Excelencia, distinción creada para reconocer trayectorias destacadas en el continente.



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¿Por qué fue galardonado el Ing. Carlos Slim Helú?

El País explicó que el galardón será entregado al Ing. Carlos Slim Helú, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso, en reconocimiento a su trayectoria en los negocios y la filantropía, así como a su compromiso con la educación y la cultura, y a su “claridad” al abordar temas económicos.

También destacó el tratamiento de temas sensibles durante sus conferencias anuales, entre ellos la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, la pobreza, el precio de la gasolina y el aumento de la inflación.

Sobre su labor filantrópica, resaltó una trayectoria de cuatro décadas que comenzó en 1986 con la creación de la Fundación Carlos Slim, enfocada en promover la “formación integral de las personas de todas las edades en México y América Latina”.

Posteriormente, en 1991, creó la Fundación Telmex Telcel, que brinda apoyo a estudiantes de licenciatura y posgrado.

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