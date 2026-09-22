Noticias de hoy 21 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 21 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Adiós al celular en escuelas

A partir del 3 de noviembre, estudiantes de primaria y secundaria no podrán usar celulares en la jornada; en preparatorias y universidades cada plantel definirá las restricciones.

Polo ya es huracán

Polo se intensificó a huracán categoría 1 frente al Pacífico; provocará lluvias, oleaje elevado y fuertes vientos en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco.

Homicidios en México

Durante la tercera semana de septiembre, México registró 250 homicidios. Guanajuato encabezó la lista, al acumular 29 denuncias por este delito.

Aseguran arsenal en Sonora

Un operativo en Puerto Peñasco, Sonora, dejó 7 detenidos y permitió liberar a 3 personas secuestradas. Autoridades aseguraron más de 40 armas y casi 4 mil cartuchos.

Últimos feriados

Tras el descanso del 16 de septiembre, los trabajadores aún tendrán dos días de descanso obligatorio: anota el tercer lunes de noviembre y el 25 de diciembre.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento