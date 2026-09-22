UNAM celebra 475 años de su fundación y advierte retos de la IA

UNAM celebra su 475 aniversario. Foto: @SICTmx

La UNAM conmemoró 475 años de la fundación de la máxima casa de estudios.

Durante el encuentro, el rector Leonardo Lomelí puso sobre la mesa los desafíos que enfrenta actualmente la educación ante el desarrollo de nuevas tecnologías.

“…nuestra tarea es formar a nuestras y nuestros estudiantes para utilizarlas con criterio, verificar la información, afianzar la capacidad de análisis, argumentación e intercambio de ideas, así como ejercer responsablemente su juicio.” Leonardo Lomelí

Rector de la UNAM

La sesión también permitió revisar la historia, los logros y el futuro de la Universidad.

“…conmemoramos 475 años, ya nada más faltan 25 para que se cumplan 500 de la fundación de la Real Universidad de México, ante este honorable Consejo Universitario.” Leonardo Lomelí

Rector de la UNAM

UNAM advierte retos de la inteligencia artificial. Foto: Cuartoscuro

Al término de la ceremonia, el presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso, Carlos Slim Helú, habló sobre educación y fue directo sobre lo que, a su juicio, debe ocurrir dentro de las aulas.

“…es que en las aulas es para que vayan a estudiar y a poner atención, no para que se pongan a comunicarse hacia afuera o hacia adentro entre ellos. Yo creo que el aula hay que aprovecharla para aprender, para entender, para prepararse.” Ing. Carlos Slim Helú

Presidente Honorario y Vitalicio de Grupo Carso

El ingeniero Slim Helú también se refirió al desempeño de México en la Prueba PISA.

Consideró que existe margen para mejorar los resultados y que parte de la respuesta está en que maestros y estudiantes conozcan mejor la evaluación y se preparen específicamente para ella.

“…yo creo que en la prueba PISA es cosa de entrenar, conocerla mejor, estudiarla mejor. Nosotros hemos estado trabajando en esto de la prueba PISA en algunos lados y funciona bien, pero hay que ponerse a trabajar y estudiar al respecto. Yo creo que sería relativamente sencillo mejorar sustancialmente, estudiando tanto los maestros como los alumnos en qué consiste, que sepan en qué consiste la prueba PISA.” Ing. Carlos Slim Helú

Presidente Honorario y Vitalicio de Grupo Carso

Expuso que el fortalecimiento de la educación también pasa por mejorar la preparación con la que los jóvenes llegan al nivel superior.

En ese contexto, destacó el papel que desempeña la UNAM.