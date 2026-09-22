Retrasos afectan vuelos en Nueva York previo a la Asamblea General de la ONU

Vuelos en Nueva York enfrentan retrasos. Foto: Cuartoscuro

Miles de pasajeros enfrentaron complicaciones este lunes en la costa este de Estados Unidos luego de que una falla en las telecomunicaciones obligara a suspender temporalmente operaciones aéreas en varios aeropuertos, incluidos Newark y John F. Kennedy (JFK), en Nueva York.

La situación cobró especial relevancia debido a la llegada de delegaciones internacionales a Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU, uno de los eventos diplomáticos más importantes del año.

Suspenden vuelos por una falla en telecomunicaciones

Las autoridades aeronáuticas ordenaron una suspensión temporal de vuelos en parte del noreste del país después de que se detectara una interrupción en la red de comunicaciones utilizada para las operaciones aéreas.

Horas más tarde, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que las líneas afectadas ya habían sido reparadas y que las actividades comenzaban a normalizarse.

De acuerdo con el funcionario, una cuadrilla de Amtrak, la empresa ferroviaria de pasajeros de Estados Unidos, cortó accidentalmente una línea de fibra óptica en Nueva Jersey, lo que provocó la caída de servicios de telecomunicaciones utilizados por la Administración Federal de Aviación (FAA).

Operaciones reanudadas, pero continúan los retrasos

Aunque los vuelos comenzaron a reanudarse durante la tarde, el sistema arrastraba un importante número de cancelaciones y demoras acumuladas.

Los reportes mostraban que el aeropuerto de Newark registraba 168 vuelos cancelados y 97 demorados, mientras que en Filadelfia se contabilizaban 63 cancelaciones y 189 retrasos.

Las autoridades advirtieron que tomaría varias horas restablecer completamente la operación normal debido al efecto en cadena generado por la interrupción.

Una segunda falla complicó la recuperación

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, explicó que los problemas fueron mayores de lo esperado porque, además de la interrupción en la línea principal, también se detectó una ruptura en la red de respaldo.

Según indicó, la avería en la conexión alternativa fue consecuencia del mismo incidente de construcción y dificultó la recuperación del sistema.

Bedford señaló que la restauración de la línea principal avanzó durante la tarde, mientras que la reparación completa de la infraestructura de respaldo podría requerir alrededor de 13 horas.

Recomiendan consultar con las aerolíneas

Ante las afectaciones acumuladas, las autoridades recomendaron a los pasajeros verificar directamente con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos antes de trasladarse a los aeropuertos.

Aunque las operaciones ya fueron restablecidas, los retrasos continúan afectando itinerarios en varios aeropuertos del noreste de Estados Unidos, especialmente en la zona de Nueva York, donde se espera una intensa actividad aérea por la realización de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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