Pikachu viajó al espacio: así fue su misión como astronauta en una colaboración entre la ESA y Pokémon 

Así fue la misión de Pikachu como astronauta. Foto: ESA

Un peluche de Pikachu llegó al espacio y viajó a la Estación Espacial Internacional (EEI) como parte de una colaboración entre la Agencia Espacial Europea (ESA) yThe Pokémon Company International.

El peluche acompañó a Sophie Adenot, astronauta de la ESA, durante su misión y permaneció 67 días en órbita, del 11 de abril al 17 de junio de 2026. Durante ese tiempo completó aproximadamente mil 40 vueltas alrededor de la Tierra.

La colaboración fue anunciada por la ESA como parte de las actividades por la Semana Mundial del Espacio 2026, que se realizará del 4 al 10 de octubre. El proyecto contempla una exposición sobre espacio y Pokémon, productos especiales y una experiencia dentro de Pokémon GO.

Pikachu, prepare for lift-off! 🚀



We're partnering with @esa to bring exhibitions, merch at Pokémon Center, Pokémon GO events and more across Europe to celebrate World Space Week from October 4!



Learn more: https://t.co/stkQ3jVbxu#WorldSpaceWeek2026 #PokemonxESA pic.twitter.com/eFHpcrOCK8 — Pokémon (@Pokemon) September 21, 2026

¿Qué hará Pikachu astronauta?

El llamado “Pikachu Astronauta” será uno de los protagonistas de las actividades que llegarán a museos de ciencia y espacio de Europa.

A partir del 4 de octubre de 2026 y hasta el 30 de abril de 2027, los jugadores de Pokémon GO que visiten algunos de los museos participantes podrán encontrar actividades especiales inspiradas en la exploración espacial.

Entre ellas habrá incursiones de una estrella con Pikachu Astronauta, investigaciones cronometradas y encuentros con diferentes Pokémon. Algunos ejemplares encontrados durante estas actividades podrán tener un fondo especial que conmemore la visita al museo.

Pokémon is heading to space with ESA. 🚀⚡



For #WorldSpaceWeek2026, Pokémon and ESA are teaming up to inspire the next generation of explorers. A special Pikachu plush has even travelled to the International Space Station with ESA astronaut Sophie Adenot!



The collaboration… pic.twitter.com/cmPaFoFbWE — European Space Agency (@esa) September 21, 2026

Además, del 4 al 10 de octubre habrá Investigaciones de Campo y una mayor aparición de determinados Pokémon alrededor de las sedes participantes. Entre los que podrán aparecer con mayor frecuencia están Pikachu, Clefairy, Magnemite, Starmie, Lunatone, Solrock, Elgyem y Blipbug.

Exposición de Pokémon y espacio llegará a Europa

La colaboración también contempla una nueva exposición familiar creada por la ESA y Pokémon, que combinará información científica con elementos de la franquicia.

Los visitantes podrán conocer más sobre las misiones espaciales europeas, el trabajo de los astronautas en la Estación Espacial Internacional, el estudio del Sol y la exploración del Sistema Solar y el Universo.

Algunos de los paneles incluirán personajes de Pokémon para acercar estos temas al público.

La exposición estará en diferentes sedes de la ESA y posteriormente llegará a museos y eventos de Europa entre octubre de 2026 y abril de 2027.

Entre los lugares contemplados están Cité de l’espace, en Toulouse; Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia; Deutsches Museum, en Núremberg; Euro Space Center, en Bélgica; Lucca Comics & Games, en Italia; Science Museum, en Londres, y Space Expo, en Países Bajos.

La colaboración ESA x Pokémon incluirá una colección de ropa, accesorios y artículos de colección que estarán disponibles mediante los canales de venta de ESA y Pokémon, así como en las tiendas de los museos participantes.

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