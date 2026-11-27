Sacristán de Villa de Pozos enfrenta proceso por abuso sexual Foto: Omar Hernández

Un juez de control vinculó a proceso a José Pompeyo “N”, quien se desempeñaba como sacristán en el municipio de Villa de Pozos, San Luis Potosí, por su probable participación en el delito de abuso sexual calificado contra cinco niñas de entre 5 y 13 años de edad.

Las agresiones habrían ocurrido dentro de la parroquia

Como medida cautelar, la autoridad judicial ordenó prisión preventiva, por lo que permanecerá en el centro penitenciario de La Pila. Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las indagatorias, las presuntas agresiones habrían ocurrido al interior de la parroquia de Santa María de Guadalupe, ubicada en el sector de Prados de San Vicente.

Las menores acudían al recinto religioso para participar como monaguillas o asistir a sesiones de catecismo.

Fiscalía de San Luis Potosí investiga cuatro carpetas por abuso sexual

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que el expediente judicial está integrado por cuatro carpetas de investigación correspondientes a las cinco víctimas identificadas.

Esto se debe a que dos de las menores son hermanas y sus casos quedaron registrados dentro de un mismo trámite.

El imputado enfrenta acusaciones por hechos que presuntamente ocurrieron en el recinto religioso, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

En caso de que los tribunales emitan una sentencia condenatoria, José Pompeyo “N” podría recibir penas de entre 9 y 15 años de prisión por cada una de las causas penales que enfrenta.

Detienen a exsacristán en Reynosa, Tamaulipas

La captura de José Pompeyo “N” se concretó el pasado 20 de noviembre en Reynosa, Tamaulipas, cuando presuntamente intentaba cruzar hacia Estados Unidos.

Tras su detención, fue trasladado a la capital de San Luis Potosí para quedar a disposición de las autoridades judiciales, que posteriormente determinaron su vinculación a proceso y la prisión preventiva como medida cautelar.

El caso continuará en la etapa de investigación complementaria, durante la cual la Fiscalía deberá reunir y presentar los elementos correspondientes ante la autoridad judicial.

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