Aumento del Seguro Social COLA 2027: ¿quiénes podrían dejar de ser elegibles para el SNAP?

El COLA de 2027 es de 3.6%, según el anuncio de la SSA. Foto: Shutterstock

Millones de personas en Estados Unidos recibirán un aumento en su cheque del Seguro Social a partir de enero de 2027, pero ese aumento podría tener un efecto inesperado: algunas familias podrían dejar de ser elegibles para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o “food stamps”.

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció un Ajuste por Costo de Vida (COLA) de 3.6% para 2027. El incremento se aplicará a los beneficios de enero, mientras que los pagos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) con el nuevo monto comenzarán el 31 de diciembre de 2026.

¿Por qué el aumento del Seguro Social podría afectar el SNAP?

El Seguro Social se incluye en el cálculo de los ingresos de un hogar para determinar si puede recibir SNAP. Por eso, cuando aumenta el pago mensual, también suben los ingresos que las autoridades toman en cuenta.

El efecto dependerá de la situación de cada beneficiario. Un hogar que ya se encuentra cerca del límite establecido podría superar el umbral aplicable después del aumento, mientras que otro con ingresos más bajos podría seguir cumpliendo los requisitos.

A pesar de esto, recibir el COLA 2027 no implica perder automáticamente los beneficios de SNAP. Las agencias también deben considerar el tamaño del hogar, los ingresos adicionales, las deducciones permitidas y las reglas que se aplican en cada estado.

Por ejemplo, las personas mayores y aquellas con discapacidad tienen consideraciones específicas. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), estos hogares generalmente deben cumplir la prueba de ingreso neto, después de aplicar las deducciones correspondientes, en lugar de tener que superar también la prueba de ingreso bruto. Algunos estados, además, aplican reglas de elegibilidad ampliadas.

¿Cuáles son los límites de ingresos de SNAP para 2027?

Los límites federales de SNAP para el año fiscal 2027 estarán vigentes entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

Los siguientes montos mensuales corresponden a los 48 estados contiguos, el Distrito de Columbia, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Alaska y Hawái, por ejemplo, tienen límites distintos.

Personas en el hogar Ingreso bruto mensual máximo Ingreso neto mensual máximo 1 1 mil 729 dólares 1 mil 330 dólares 2 2 mil 345 dólares 1 mil 804 dólares 3 2 mil 960 dólares 2 mil 277 dólares 4 3 mil 575 dólares 2 mil 750 dólares 5 4 mil 191 dólares 3 mil 224 dólares 6 4 mil 806 dólares 3 mil 697 dólares 7 5 mil 421 dólares 4 mil 170 dólares 8 6 mil 037 dólares 4 mil 644 dólares

La tabla muestra los límites mensuales de ingresos brutos (130% del nivel federal de pobreza), calculados antes de las deducciones, y de ingresos netos (100%), después de aplicarlas. Superar el límite bruto no significa necesariamente quedar fuera de SNAP, ya que las reglas aplicables dependen de las características del hogar y de la normativa estatal.

¿Qué deducciones de SNAP pueden ayudar a mantener la elegibilidad?

Las normas de SNAP permiten descontar ciertos gastos para calcular el ingreso neto del hogar. Estas deducciones pueden ser determinantes para las personas cuyo beneficio del Seguro Social aumenta y que se encuentran cerca de los límites de ingresos.

También pueden descontarse determinados gastos médicos de personas mayores o con discapacidad, además de algunos costos de vivienda y servicios públicos que cumplan los requisitos del programa.

En el caso de los hogares con una persona mayor o con discapacidad, se pueden considerar los gastos médicos elegibles que superen los 35 dólares mensuales y que no estén cubiertos por un seguro u otra fuente.

¿Cómo calcular el efecto del COLA 2027 en los pagos de SNAP?

Una persona que recibe 1 mil 500 dólares mensuales del Seguro Social tendría un aumento aproximado de 54 dólares con el COLA de 3.6%. Su beneficio pasaría a 1 mil 554 dólares al mes.

Si vive sola, ese monto estaría por debajo del límite federal de ingreso bruto de 1 mil 729 dólares para un hogar de una persona.

Sin embargo, esta comparación no confirma por sí sola su elegibilidad, porque la agencia también debe evaluar los demás ingresos y las condiciones del programa.

Si se aplican reglas especiales por edad o discapacidad, la evaluación generalmente se centra en el ingreso neto.

¿Qué deben hacer los beneficiarios de SNAP si aumenta su ingreso?

Quienes reciben SNAP deben seguir las instrucciones de su agencia estatal para informar cambios en sus ingresos, domicilio o composición del hogar.

Los plazos y las obligaciones de reporte pueden variar según el estado y las condiciones del caso.

Si la agencia determina que una persona deja de cumplir los requisitos o que debe recibir una cantidad menor, debe comunicar su decisión. Quien no esté de acuerdo puede consultar las instrucciones de apelación incluidas en la notificación y solicitar una audiencia justa dentro del plazo correspondiente.