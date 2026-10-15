HUAWEI Pura 90s Series: dos smartphones para los amantes de la fotografía

Foto: Especial

Si lo tuyo es captar cada momento de tu vida con tu dispositivo, la nueva HUAWEI Pura 90s Series llegó a México con dos nuevos modelos que buscan llevar la fotografía móvil a otro nivel.

La serie está integrada por el HUAWEI Pura 90s Pro Max y el HUAWEI Pura 90s Pro, ambos ya disponibles en México a través de Telcel.

HUAWEI Pura 90s Pro Max: fotografía con mayor alcance

El HUAWEI Pura 90s Pro Max destaca por su cámara Telefoto de 200 MP, con la que es posible grabar videos con un zoom de hasta 20 aumentos. Además, incorpora procesamiento de imágenes RAW en tiempo real directamente desde el chip.

A esto se suma una cámara HDR Ultra Illumination con sensor RYYB, diseñada para captar más información en diferentes condiciones de iluminación. El sistema también cuenta con estabilización CIPA 7.0 para ayudar a conseguir fotografías y videos más estables.

En cuanto al diseño, el dispositivo incorpora un marco metálico central con acabado degradado de dos tonos.

HUAWEI Pura 90s Pro: detalles que están más cerca

El HUAWEI Pura 90s Pro apuesta por la fotografía de objetos pequeños con un modo macro capaz de enfocar a una distancia de apenas 5 centímetros.

También ofrece diferentes opciones de color:

Guayaba Fizz

Naranja Spritz

Blanco Frapé

Soda Mora

La inteligencia artificial también ayuda a editar tus fotos

La fotografía no termina al momento de tomar la imagen. Los dos modelos incorporan herramientas de inteligencia artificial en la Galería que permiten realizar diferentes ajustes sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas.

Entre ellas se encuentran Composición con IA, Eliminar reflejo y Mover con IA, funciones que permiten modificar distintos elementos de una fotografía de manera sencilla.

Pantalla resistente y carga rápida

La serie también incorpora la segunda generación de Kunlun Glass, junto con tecnología antirreflejos para mejorar la experiencia de visualización.

En el apartado de batería, el HUAWEI Pura 90s Pro Max es compatible con HUAWEI SuperCharge de hasta 100 W, pensado para reducir el tiempo necesario para recargar el dispositivo.

¿Dónde comprar los smartphones de HUAWEI Pura 90s Series?

La venta oficial de los dos modelos comenzó el 13 de agosto en México a través de Telcel.

El HUAWEI Pura 90s Pro , con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, tiene un precio de 27 mil 999 pesos .

, con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, . Por su parte, el HUAWEI Pura 90s Pro Max, también con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, cuesta 32 mil 999 pesos.

Con la HUAWEI Pura 90s Series, la fotografía móvil busca ir más allá de capturar un momento, se trata de contar historias, experimentar con nuevas herramientas y aprovechar la tecnología para llevar cada imagen un paso más lejos.