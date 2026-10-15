Consumo de alcohol causa al menos 7 tipos de cáncer

El alcohol tiene un fuerte vínculo con el cáncer. Foto: Getty Images

La Red de Acción sobre Alcohol (RASA) advirtió que el consumo de bebidas alcohólicas está relacionado con el desarrollo de siete tipos de cáncer, como el de mama, hígado, colon y recto, entre otros. En México, se estima que esta sustancia estuvo relacionada con 4 mil 695 muertes por cáncer durante 2022; según el estudio Carga Global de Enfermedad.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), clasifica las bebidas alcohólicas y el etanol, su principal componente, como carcinógenos del Grupo 1, la misma categoría que incluye al tabaco y al asbesto.

Ante este panorama, organizaciones como RASA lanzaron este 15 de octubre, la campaña ““El alcohol causa cáncer””, con la que buscan concientizar a la población mexicana sobre la relación que existe entre el consumo de alcohol y el desarrollo de la enfermedad

¿Qué tipos de cáncer están relacionados con el alcohol?

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Según la IARC, el etanol, componente principal de las bebidas alcohólicas, se transforma en el organismo en acetaldehído, una sustancia capaz de dañar el ADN; estas alteraciones pueden favorecer la aparición de cambios celulares que contribuyen al desarrollo del cáncer.

Dichas mutaciones celulares pueden presentarse en las mamas, el hígado, intestinos, esófago, laringe faringe y boca. Teniendo esto en cuenta, la IARC estableció una relación causal entre el consumo de bebidas alcohólicas y siete tipos de cáncer. Estos son:

Asimismo, investigaciones han encontrado posibles asociaciones con el cáncer de páncreas y otros tipos de neoplasias, aunque no todos cuentan con el mismo nivel de evidencia que los siete anteriores.

Cabe destacar que el riesgo no depende de que una bebida sea cerveza, vino o un destilado; ya que lo relevante es el alcohol que contiene y la cantidad que se consume.

Alcohol y cáncer de mama: miles de casos podrían prevenirse

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Yahaira Ochoa Ortiz, de la organización Salud Justa Mx, señaló durante la rueda de prensa de la RASA que existe una relación lineal entre dichas bebidas y esta enfermedad. “La evidencia científica es contundente al demostrar la relación directa que existe entre consumo de alcohol y cáncer”.

En este sentido, la ponente destacó que la relación entre el alcohol y el cáncer de mama es especialmente relevante debido a que este puede influir en los niveles de hormonas, incluidos los estrógenos, y también generar sustancias capaces de dañar las células. Estos mecanismos ayudan a explicar su relación con el desarrollo de tumores mamarios.

Prueba de esto es un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en el que se demostró que evitar o eliminar el consumo de alcohol podría haber prevenido 21 mil 908 casos de cáncer de mama durante un periodo de diez años. El beneficio potencial fue hasta 13 veces mayor entre las mujeres con antecedentes familiares de este tipo de cáncer, según los datos proporcionados.

México: más de 4 mil muertes por cáncer relacionadas con el alcohol

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Un estudio publicado en la revista científica The Lancet Oncology estimó que 741 mil 300 nuevos casos de cáncer en el mundo durante 2020 fueron atribuibles al consumo de alcohol, equivalentes al 4.1% de todos los diagnósticos de ese año.

En México, 4 mil, 695 muertes se atribuyeron al consumo de alcohol en 2022, según Carga Global de Enfermedad. Entre los tipos de cáncer que más contribuyeron a las muertes atribuibles al alcohol se encuentran:

Hígado: 48.2%.

48.2%. Colorrectal: 19.1%.

19.1%. Mama: 14.2%.

14.2%. Próstata: 10.4%.

El panorama también incluye los patrones de consumo de la población. Según los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, citados en la información proporcionada, el consumo de alcohol alguna vez en la vida alcanzó el 73.7% de la población general.

Estas proporciones corresponden a la distribución de las muertes por cáncer atribuidas al alcohol que se presenta en dicha publicación.

¿Qué políticas públicas pueden ayudar a prevenir el cáncer relacionado con el alcohol?

Foto: Getty

Ante este panorama, la RASA destacó una serie de medidas que han funcionado en otros país, estas son:

1. Aumentar los impuestos a las bebidas alcohólicas

Se propone modificar el diseño del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las bebidas alcohólicas, actualizarlo periódicamente conforme a la inflación y considerar que parte de los recursos recaudados se destine a programas de prevención y atención de la salud.

La propuesta incluida en el documento plantea que un cambio en la estructura fiscal podría reducir el consumo de alcohol en 37% y aumentar la recaudación en 50 mil millones de pesos. Estas cifras corresponden a las estimaciones de la propuesta y no a resultados de una medida ya implementada.

2. Regular la publicidad y la promoción del alcohol

La exposición a la publicidad puede influir en la percepción social de las bebidas alcohólicas y favorecer el inicio del consumo entre adolescentes. Las recomendaciones incluyen establecer restricciones amplias a la publicidad, promoción y patrocinio, con especial atención a las redes sociales, los medios digitales y los eventos deportivos y culturales.

3. Regular los horarios y los puntos de venta

Entre las medidas propuestas se encuentran limitar los horarios de venta, regular la densidad de establecimientos que comercializan alcohol, reforzar las licencias para los puntos de venta y hacer cumplir la edad mínima legal para comprar estas bebidas.

4. Incorporar la prevención del cáncer a las políticas de alcohol

Las organizaciones también proponen que la reducción del cáncer atribuible al consumo de alcohol sea un objetivo explícito de las políticas nacionales de salud. Para ello, consideran necesario fortalecer los sistemas de vigilancia, evaluar los patrones de consumo y medir el impacto de las medidas adoptadas sobre la incidencia de enfermedades y la mortalidad.

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