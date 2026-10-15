Minimizar críticas no resuelve problemas

El analista Javier Solórzano advierte que el Gobierno federal minimiza las críticas cuando afectan su imagen pública, lo que dificulta identificar y atender problemas sociales. Considera que una de las principales crisis de la administración de Claudia Sheinbaum se encuentra en el sector salud.

En su opinión, para Uno TV, señala que la falta de presupuesto, las condiciones laborales y los conflictos sindicales afectan al sistema sanitario. Sostiene que abrir hospitales no garantiza una mejor atención y que escuchar las críticas es fundamental para gobernar.

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