Presidenta Claudia Sheinbaum en Shenzhen, China. Foto: Gobierno de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostendrá un encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump, el miércoles 18 de noviembre, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realiza en Shenzhen, China.

Sheinbaum confirma reunión con Trump durante la APEC

De manera remota, durante su intervención en la conferencia mañanera de este martes, la titular del Ejecutivo presentó un balance de las actividades que ha realizado en la cumbre de la APEC, así como de las que tiene previstas para los próximos días.

La presidenta indicó que el miércoles 18 de noviembre sostendrá un breve encuentro con su homólogo estadounidense, aunque no precisó los temas que abordarán.

“Vamos a tener una breve reunión con el presidente de los Estados Unidos” Claudia Sheinbaum.

El encuentro se llevará a cabo en medio de las diferencias entre ambos gobiernos por las amenazas de Donald Trump de aumentar los aranceles a México, si el país no detiene el avance de nuevas caravanas de migrantes.

La reunión también se presenta después de las elecciones intermedias en Estados Unidos, en las que el Partido Republicano registró resultados desfavorables.

Trump amenazó a México con más aranceles

Las declaraciones del presidente estadounidense sobre posibles incrementos a los aranceles contra México están relacionadas con las caravanas de migrantes que se desplazan por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos.

Ante estos señalamientos, Claudia Sheinbaum aseguró el pasado viernes 13 de noviembre que no había ninguna caravana de migrantes en México.

Sin embargo, medios de comunicación locales han publicado información sobre un grupo de personas centroamericanas que transita por el sur del país.

Este tema forma parte del contexto en el que se realizará el encuentro entre ambos mandatarios, quienes coincidirán en la reunión del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.