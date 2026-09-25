“¿A dónde se llevaron a los estudiantes?”: A 12 años del caso Ayotzinapa se siguen exigiendo respuestas

Abel Barrera Hernández, activista por los derechos humanos, habló en el noticiero “A las Nueve en Uno” sobre el décimosegundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa.

Durante su intervención, el activista comentó que “en estos días tan difíciles para las madres y padres, el balance no ha sido tan favorable en el sentido de que pues ven reticencias de parte del Gobierno Federal y de la misma Fiscalía Especial para continuar con las líneas de investigación (…) Y que tiene que ver en una de esas líneas con la participación del Ejército y ante todo pues que el Ejército tiene información muy sensible, muy importante que pudiera ayudar a clarificar el modus operandi en que sucedieron los hechos”.

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