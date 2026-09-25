Sheinbaum destaca en Puebla resultados en bienestar y soberanía

“La soberanía nacional y la patria son primero”, resaltó la presidentaClaudia Sheinbaum Pardo al encabezar en Puebla la Asamblea Informativa “Honestidad y Resultados”, durante su visita número 16 a la entidad. Ante más de 35 mil personas reunidas en el Centro Expositor, en la histórica zona de Los Fuertes, afirmó que “Solo el pueblo de México puede definir su destino, ninguna potencia extranjera, ninguna élite puede definir el destino de la patria”.

Señaló que México ha construido su historia a partir de las luchas por la libertad, independencia, soberanía, justicia social y democracia. Al evocar la Independencia, la Batalla del 5 de Mayo de 1862, la Reforma y la etapa que calificó como periodo neoliberal, destacó que en 2018 el pueblo decidió un cambio de rumbo con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y una transformación profunda. Recordó los principios de “por el bien de todos, primero los pobres”, “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, “cero corrupción en los gobiernos” y “con el pueblo todo y sin el pueblo nada”

Foto: Gobierno de Puebla

Incremento al salario mínimo

Sheinbaum Pardo expuso resultados en materia laboral y económica, entre ellos el incremento del salario mínimo, que pasó de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a más de 9 mil 500 pesos en 2026, así como 11 reformas laborales, la eliminación del outsourcing, la incorporación de trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social y la reducción gradual de la jornada laboral hasta alcanzar 40 horas en 2030. También destacó el fortalecimiento del peso, el nivel de inversión extranjera directa y los programas de bienestar, que benefician a más de 2 millones 165 mil 549 personas en Puebla.

En materia social, informó que 667 mil personas reciben la pensión universal para adultos mayores; 104 mil personas con discapacidad cuentan con este apoyo; 228 mil 234 estudiantes de preparatoria tienen la beca Benito Juárez; 118 mil campesinos reciben Producción para el Bienestar; 120 mil 598 cuentan con fertilizantes gratuitos y 15 mil 140 participan en Sembrando Vida. Agregó los nuevos programas Pensión Mujeres Bienestar, beca Rita Cetina y apoyos para útiles y uniformes escolares, además de Salud Casa por Casa y el inicio del esquema de farmacias para la entrega gratuita de medicamentos.

Foto: Gobierno de Puebla

Acciones de infraestructura, salud y educación para Puebla

La presidenta también anunció acciones de infraestructura, salud y educación para Puebla, como la ampliación de la carretera Amozoc-Veracruz, la modernización de los tramos Tulancingo-Nuevo Necaxa y Puebla-Acatzingo, así como la conexión con la Mixteca Oaxaqueña y la Montaña de Guerrero mediante la carretera Cuautla-Tlapa. Destacó el saneamiento del río Atoyac con 20 plantas de tratamiento, nuevas preparatorias, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la sustitución del Hospital General Regional Carmen Serdán del IMSS, las torres de Cardiología y Oncología del Hospital de la Niñez Poblana y la construcción de 812 consultorios del IMSS-Bienestar.

Fábrica de Café Bienestar

A estos proyectos se suman la fábrica de Café Bienestar, una planta agroindustrial para producir harina de maíz nativo, la participación de Puebla en la electromovilidad con la fabricación de baterías para el vehículo Olinia, presupuesto directo para 880 comunidades de pueblos originarios, Centros LIBRE (Libertad, Bienestar, Redes y Emancipación) en los 217 municipios, espacios comunitarios y deportivos, además de 69 mil viviendas a cargo de Infonavit,Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda. Asimismo, informó que 142 mil familias con créditos de vivienda impagables ya recibieron reducciones de deuda o la liquidación de sus adeudos para obtener sus escrituras.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que “En Puebla la Cuarta Transformación es una realidad” y refrendó su convicción de que el Gobierno debe estar presente, escuchar y rendir cuentas. Reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y su visión de convertir el desarrollo económico en bienestar, con prosperidad compartida y justicia social. El ejecutivo estatal informó que los 10 proyectos conjuntos con la Federación avanzan con firmeza, entre ellos el plan hídrico, la atención al río Atoyac, elPolo de Desarrollo de Economía para el Bienestar, el Astroparque del Gran Telescopio Milimétrico, la modernización del Circuito Carretero de la Mixteca y de la caseta de Amozoc, nuevas universidades y pavimentación de calles.

“Compartimos una misma visión, la que entiende que el desarrollo económico debe convertirse en bienestar, que la prosperidad debe de ser compartida, que la justicia social no es una concesión, sino una obligación del Estado, y que el pueblo debe permanecer en el centro de todas las decisiones públicas”, reafirmó el ejecutivo estatal.

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