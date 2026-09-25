Noticias de hoy 25 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Dientes de leche

La Fiscalía de Michoacán informó que no tienen registro de los mil 600 dientes de leche presuntamente encontrados en una fosa clandestina en el municipio de Zacapu.

Aniversario de Ayotzinapa

El Gobierno de la Ciudad de México instaló vallas metálicas en el Centro Histórico por el doceavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Huachicol en Guanajuato

Juan Francisco Vera fue destituido como delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, por irregularidades en el aseguramiento de 59 mil litros de combustible.

Huracán Polo

El huracán Polo se intensificó nuevamente a categoría. Se encuentra a 430 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

Papa en Francia

El Papa León XIV llegó a Francia como parte de su visita de cuatro días. Fue recibido con honores militares por el presidente Emmanuel Macron.

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