Video: viajan acostadas sobre el techo de una camioneta en Puebla

En Puebla, 2 mujeres se viralizaron. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un video peculiar se viralizó en Puebla luego de que dos mujeres fueran captadas viajando acostadas sobre el toldo de una camioneta que circulaba por la Vía Atlixcáyotl. La unidad realizó, en dos ocasiones, cambio de carril.

Video en Puebla

La grabación llamó la atención en redes sociales debido a que las mujeres permanecían acostadas sobre el vehículo como si nada ocurriera. En una parte del metraje, las jóvenes levantaron la cabeza para observar a su alrededor.

Dos mujeres fueron captadas recostadas sobre el toldo de una #camioneta en movimiento mientras circulaba por la Vía Atlixcáyotl, en #Puebla. El vehículo avanzaba a gran velocidad rumbo a la Caseta de Atlixco y, según las imágenes, incluso se desplazaba de un lado a otro. Ninguna… pic.twitter.com/NYhMb33buO — Uno TV (@UnoNoticias) October 20, 2026

La camioneta circulaba a una velocidad aparentemente normal y, en otro momento del video, que dura menos de 20 segundos, realizó varios cambios de carril: primero hacia la derecha y después hacia la izquierda. Durante las maniobras, las mujeres permanecieron sobre el toldo sin inmutarse.

¿Qué dijo la autoridad de Puebla?

Tras la viralización del video, la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla informó que el conductor fue multado por no portar tarjeta de circulación y por circular con personas en el exterior del vehículo.

“Ante los hechos registrados, informamos que el conductor fue infraccionado conforme a la normativa vigente por circular con personas en el exterior del vehículo, no portar tarjeta de circulación y realizar actos que puedan constituir un peligro para terceras personas”, señaló la dependencia.

Ante los hechos registrados, informamos que el conductor fue infraccionado conforme a la normativa vigente por circular con personas en el exterior del vehículo, no portar tarjeta de circulación y realizar actos que puedan constituir un peligro para terceras personas.



Esta… — Secretaría de Movilidad y Transporte (@MTGobPue) October 20, 2026

Asimismo, advirtió que la conducta puso en riesgo la integridad de las acompañantes y de las demás personas usuarias de la vía, por lo que llamó a la ciudadanía a evitar acciones que pongan en peligro su vida y la de los demás.

En Puebla, los videos de situaciones inusuales continúan circulando en redes sociales, donde también se comparten grabaciones de robos, explosiones y accidentes en autopistas, entre otros sucesos.

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