¡Se desbordó la ira! queman casa de presunta banda los “Zorros” en Tlaxcala

Pobladores incendian casa de “Los Zorros” y vehículos Foto; Pexels/ilustrativa

Una riña en Tepeyanco, Tlaxcala, dejó tres hombres lesionados, tres personas detenidas, daños en tres vehículos y un conato de incendio en una vivienda, luego de que pobladores se enfrentaran con presuntos integrantes de un grupo identificado como los “Zorros”.

¿Qué pasó durante la riña en Tepeyanco?

Más de 40 personas participaron en una pelea en la que fueron utilizados objetos como bates y piedras. También se reportaron presuntas detonaciones de arma de fuego, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Durante el enfrentamiento, tres hombres resultaron lesionados y recibieron atención de paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT).

Ante la magnitud del conflicto, elementos de la Policía Municipal solicitaron apoyo de otras corporaciones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo para controlar la situación.

#Seguridad #Noticias



🚨🔎 En el municipio de #Tepeyanco, perteneciente a #Tlaxcala, la banda de "Los Zorros" agredió a un grupo de vecinos con bats, piedras y armas de fuego. ⚠️🔴



🔎 También se lanzaron objetos para incendiar un inmueble.



⚠️ Derivado de estos hechos hay dos… pic.twitter.com/jBtl3bghXn — URBANO📍Noticia Puebla y Tlaxcala (@urbano_noticias) October 6, 2026

Detienen a tres personas tras el enfrentamiento

Durante la intervención, los policías retiraron de la zona a tres hombres que fueron detenidos.

De acuerdo con los reportes preliminares, dos de los detenidos serían identificados por habitantes como integrantes de los “Zorros”. Uno de ellos presentaba lesiones que habría sufrido durante la confrontación con pobladores, por lo que recibió atención médica bajo resguardo policial.

Las autoridades trasladaron a los detenidos a instalaciones de seguridad para continuar con el procedimiento correspondiente.

Pobladores intentan ingresar a vivienda

La tensión continuó después de que los detenidos fueron retirados del lugar. Un grupo de pobladores se dirigió posteriormente a una vivienda relacionada, según los reportes, con familiares de los hombres detenidos.

Los inconformes derribaron el acceso del inmueble e intentaron ingresar. Durante los hechos se registró un conato de incendio, por lo que elementos del cuerpo de Bomberos acudieron para controlar la situación.

La Policía intervino nuevamente y logró retirar del inmueble a tres mujeres, quienes fueron trasladadas a un lugar seguro para evitar que fueran agredidas.

⭕️ #Trifulca | Hartos de la banda “Los Zorros” en #Tepeyanco #Tlaxcala un grupo de pobladores los enfrentó. Se registró una riña de grandes dimensiones; la policía estatal y local, logró controlar el suceso.



Acusan a los sujetos de supuestamente generar actos delictivos. pic.twitter.com/YaRNHEb1h5 — Paco Conde Informa (@paconde) October 6, 2026

Reportan daños en tres vehículos

Además de las personas lesionadas y detenidas, se reportaron daños en al menos tres vehículos de habitantes de la zona.

Vecinos de Tepeyanco señalaron que el grupo identificado como los “Zorros” estaría relacionado con otros incidentes en la comunidad y pidieron a las autoridades intervenir ante los hechos de violencia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre una investigación específica que confirme las acusaciones de los pobladores contra dicho grupo.

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