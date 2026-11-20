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Petróleos Mexicanos (Pemex) prevé una inversión de 1.8 billones de pesos en sus refinerías para mejorar la producción, aunque el objetivo dependerá de las condiciones y nivel de procesamiento de cada una. Entre tanto, la paraestatal ha destinado más recursos en importación de productos derivados del petróleo.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, informó que la empresa prevé invertir esa cifra entre 2025 y 2030.

El incremento de la producción nacional requiere inversiones en infraestructura, mantenimiento y modernización en la refinerías.

Al respecto, Miriam Grunstein, investigadora del Instituto James Baker, señaló que el monto de inversión no permite determinar por sí solo si los recursos serán suficientes para mejorar las operaciones de las refinerías. Primero es necesario conocer las necesidades específicas de cada instalación.

También consideró necesario revisar cómo se adjudicarán y administrarán los contratos de mantenimiento y modernización, así como los problemas que se busca resolver en cada instalación.

Pemex destina 6 mmdd en importación este 2026

Además, Pemex destinó 6 mil 259 millones 222 mil dólares a la importación de petrolíferos y gas licuado durante el tercer trimestre de 2026, pese a los avances para incrementar la producción nacional de combustibles y reducir las compras al extranjero.

La cifra, obtenida de la Base de Datos Institucional de Pemex, corresponde a las importaciones registradas entre julio y septiembre. Incluye gasolinas, diésel y otros productos petrolíferos, así como gas licuado.

El gasto ocurre mientras el Gobierno federal busca disminuir la dependencia de combustibles importados hacia 2030. Sin embargo, la estrategia enfrenta un desafío adicional: producir más gasolina en México sin elevar los costos de refinación.

Aunque las refinerías aumentaron su procesamiento de petróleo durante el tercer trimestre, los resultados mensuales muestran variaciones en su actividad. Esto plantea la necesidad de mantener una producción sostenida y evaluar los recursos necesarios para operar las instalaciones.

¿Cuánto gasta Pemex en importación de combustibles este 2026?

De acuerdo con las estadísticas oficiales de Pemex, el valor de la importación de petrolíferos y gas licuado durante el tercer trimestre de 2026 se distribuyó de la siguiente manera:

Julio: 2 mil 282 millones 504 mil dólares.

2 mil 282 millones 504 mil dólares. Agosto: mil 925 millones 976 mil dólares.

mil 925 millones 976 mil dólares. Septiembre: 2 mil 50 millones 742 mil dólares.

En conjunto, las compras alcanzaron 6 mil 259 millones 222 mil dólares durante los tres meses. El registro incluye productos necesarios para abastecer el mercado nacional, pero también componentes utilizados en la elaboración de combustibles.

La cifra muestra la magnitud de las compras externas que Pemex mantiene mientras desarrolla su estrategia de autosuficiencia energética. No obstante, el monto no permite determinar, por sí solo, si las importaciones resultaron más costosas que producir los mismos combustibles en México. Para establecer esa comparación es necesario conocer los costos de refinación y distribución nacional.

Miriam Grunstein advirtió que también es necesario revisar los mecanismos con los que se verifican los datos de Pemex. Señaló que la empresa tiene antecedentes de una opacidad histórica en sus cifras y consideró que, para darles mayor credibilidad, debe existir una auditoría externa e independiente.

“Para que sean creíbles, tiene que haber un auditor externo, además de Pemex, que esté reportando estas cifras”.

Pemex aumenta refinación de petróleo y producción de gasolina

La petrolera informó que durante el tercer trimestre de 2026 el Sistema Nacional de Refinación procesó un millón 143 mil barriles diarios de petróleo crudo.

El volumen representó un incremento de 13.8% respecto al mismo periodo de 2025 y alcanzó su nivel más alto desde 2014.

Este crecimiento permitió aumentar la producción nacional de combustibles:

Gasolinas: incremento anual de 15.9%.

incremento anual de 15.9%. Diésel: aumento de 23.3%.

aumento de 23.3%. Producción total de petrolíferos: crecimiento de 15.5%.

Asimismo, las ventas nacionales de petrolíferos aumentaron 13.5% respecto al tercer trimestre del año anterior.

Pemex señaló que el crecimiento de la producción permitió fortalecer el abastecimiento nacional y reducir la dependencia de compras externas. Sin embargo, los resultados trimestrales no significan que todas las refinerías hayan mantenido el mismo nivel de actividad durante cada mes.

Sobre estas cifras, Miriam Grunstein consideró necesario conocer qué instalaciones explican el aumento del procesamiento y contar con información verificable sobre su operación.

“Habría que revisar exactamente de qué refinerías provienen y por qué hubo un aumento en la producción de refinados”, señaló.

Además, agregó que un aumento en el refinamiento no necesariamente equivale a una mejora en la producción general y un crecimiento en Pemex.

“Una cosa es tener el producto y otra cosa es tener el mercado (…) Habría que ver el equilibrio entre oferta y demanda y que se tradujera en productividad”.

Refinerías de Pemex todavía operan por debajo de su capacidad

Los indicadores mensuales muestran que el procesamiento de petróleo disminuyó durante septiembre de 2026, respecto a agosto.

En el noveno mes del año, el Sistema Nacional de Refinación procesó aproximadamente 998 mil barriles diarios de crudo, por debajo del millón de barriles diarios.

El resultado contrasta con el promedio trimestral de un millón 143 mil barriles diarios informado por la petrolera. La diferencia muestra que el crecimiento de la refinación no ha sido uniforme durante todos los meses.

Además, operar a mayor capacidad tampoco garantiza automáticamente menores costos. El resultado depende de factores como mantenimiento, eficiencia energética y rendimiento de los combustibles obtenidos.

«Hay refinerías que producen más y otras que producen menos», explicó Miriam Grunstein.

La especialista explicó que cada instalación tiene condiciones operativas particulares. Por ello, consideró necesario conocer el desglose de procesamiento y producción de cada una, cuya información pública es insuficiente.

Dos Bocas, Tula y Salina Cruz, entre las instalaciones para aumentar la producción

Una mayor utilización de las instalaciones permitiría incrementar el procesamiento de petróleo, siempre que existan condiciones técnicas, suministro de crudo y recursos para su operación.

La estrategia federal contempla incrementar el aprovechamiento de las refinerías existentes y concluir proyectos destinados a producir combustibles de mayor valor.

Entre las instalaciones se encuentra la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, cuya operación forma parte del incremento de la capacidad nacional de procesamiento.

También destacan los proyectos de coquizadoras en las refinerías de Tula, Hidalgo, y Salina Cruz, Oaxaca.

Estas instalaciones permiten transformar residuos pesados del proceso de refinación en productos de mayor valor comercial. Su funcionamiento puede contribuir a aumentar la obtención de gasolinas y diésel, además de reducir la producción de combustóleo.

Sin embargo, los beneficios económicos dependerán de los costos de construcción, operación y mantenimiento, así como del volumen de productos obtenidos.

Miriam Grunstein señaló que la productividad en el refinamiento de crudo depende del tipo de petróleo que procesa cada una de las refinerías.

Explicó que la mayoría de las instalaciones, salvo Dos Bocas, fueron diseñadas para procesar crudo ligero, mientras que buena parte del petróleo mexicano es pesado.

“Si no tenemos el crudo óptimo para que esas refinerías lo procesen, puedes meterles lo que quieras, pero reconvertir una refinería de crudo ligero a crudo pesado es muy costoso”.

Por ello, consideró que no basta con mejorar las instalaciones o aumentar su capacidad de operación: también es necesario evaluar si el tipo de materia prima disponible es adecuado para los procesos de cada planta.

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