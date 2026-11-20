Líderes de La Nueva Familia Michoacana. Foto: Departamento de Estado

Estados Unidos presentó cargos contra 21 presuntos integrantes y colaboradores de La Nueva Familia Michoacana (LNFM), entre ellos los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, señalados como líderes de la organización criminal.

La acusación fue presentada por un gran jurado federal en Del Rio, Texas, e incluye delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas, contrabando de migrantes, lavado de dinero y presunto apoyo material a una organización terrorista extranjera designada por el Gobierno estadounidense.

El anuncio fue realizado por el fiscal federal Justin R. Simmons durante una conferencia de prensa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.

“Esta acusación histórica demuestra la fortaleza del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y lo que se puede lograr mediante nuestras alianzas con las fuerzas del orden federales”, declaró Simmons.

La investigación señala que los presuntos delitos se habrían cometido desde el 1 de enero de 2006 en México, Estados Unidos y otros lugares. De acuerdo con las autoridades, los acusados habrían participado en una red dedicada a distintas actividades criminales para favorecer las operaciones de La Nueva Familia Michoacana.

¿Quiénes son los acusados por Estados Unidos y quiénes son los principales señalados?

De acuerdo con documentos judiciales, los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga son identificados como líderes de La Nueva Familia Michoacana.

El grupo criminal está señalado por actividades de narcotráfico, tráfico de armas, contrabando de personas, minería ilegal, lavado de dinero y extorsión. Estados Unidos lo designó como Organización Terrorista Extranjera el 20 de febrero de 2025.

La acusación incluye a los hermanos Hurtado Olascoaga y a otros 19 presuntos integrantes o colaboradores:

Johnny Hurtado Olascoaga, de 53 años, de México. José Alfredo Hurtado Olascoaga, de 42 años, de México. Josué López Hernández, edad desconocida, de México. Johnny Hurtado Hernández, edad desconocida, de México. Edgar Aguilar Cruz, de 29 años, de México. Rogelio Estrada Jaramillo, de 33 años, de México. Florencio Aguilar Lorenzo, de 34 años, de México. Laurencio Reyes Ambriz, de 41 años, de México. Anastacio Reyes Flores, de 33 años, de México. José Andrés Vela Cervantes, de 32 años, de México. Alfredo Jaimes Jaimes, de 29 años, de Dale, Texas. Jesús Daniel Álvarez, de 29 años, de Kyle, Texas. César Espinosa Reyes, de 41 años, de México. Abran Espinosa Mondragón, de 52 años, de México. Antonio Landeros Ojo de Agua, de 42 años, de México. Alejandro Díaz García, de 35 años, ciudadano estadounidense. Rogelio Ponce Esquivel, de 33 años, de México. Apolonio Benítez, de 23 años, ciudadano estadounidense. Johnny Warnce Milton, de 53 años, ciudadano estadounidense. Humberto González Arce, de 42 años, de México. Omar Sixto Benítez, de 42 años, de México.

¿Qué cargos enfrentarían ante la justicia de Estados Unidos?

La acusación formal contempla 14 cargos relacionados con presuntas actividades delictivas de la organización. Entre ellos se encuentran:

Conspiración para participar en una empresa criminal bajo la ley RICO.

Conspiración para poseer y distribuir cocaína.

Conspiración para importar cocaína.

Conspiración para poseer y distribuir heroína.

Conspiración para importar heroína.

Conspiración para poseer y distribuir metanfetamina.

Conspiración para importar metanfetamina.

Conspiración para transportar migrantes de manera ilegal, con resultado de muerte.

Transporte ilegal de personas extranjeras que resultó en muerte.

Conspiración para contrabandear mercancías desde Estados Unidos.

Contrabando de mercancías desde Estados Unidos.

Conspiración para traficar armas de fuego.

Conspiración para lavar dinero a nivel internacional.

Conspiración para proporcionar o intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.

Según los documentos judiciales, los 21 acusados habrían participado en al menos dos actos de crimen organizado desde enero de 2006. Las actividades señaladas incluyen narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y el traslado de personas extranjeras con fines de lucro.

¿Qué otros señalamientos enfrentan los integrantes de La Nueva Familia Michoacana?

La acusación describe distintos episodios que, según las autoridades estadounidenses, estarían relacionados con las operaciones de la organización.

Decomiso de cocaína en Eagle Pass

En septiembre de 2024, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) decomisaron aproximadamente 2.06 kilogramos de cocaína en el puesto fronterizo de Eagle Pass.

La droga estaba envuelta en papel aluminio y oculta en el colector de admisión del motor de un vehículo.

La acusación sostiene que los narcóticos introducidos por la organización eran trasladados a almacenes operados por La Nueva Familia Michoacana en Estados Unidos, para después distribuirlos entre vendedores de menor escala.

Presunto contrabando de migrantes con resultado de muerte

Uno de los cargos señala a los primeros diez acusados por el presunto transporte ilegal de personas extranjeras que habría provocado la muerte de una víctima menor de edad.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió alrededor del 15 de marzo de 2021, cuando los señalados habrían introducido ilegalmente a la víctima en territorio estadounidense.

Tráfico de armas de Estados Unidos a México

Los documentos judiciales también describen una presunta operación de compra y traslado de armamento desde Estados Unidos hacia México.

El cargo relacionado con el contrabando de mercancías señala a Edgar Aguilar Cruz y Rogelio Estrada Jaramillo. Ambos habrían conspirado, desde junio de 2020, para adquirir y enviar armas de fuego, cargadores y municiones.

Entre el armamento mencionado se encuentran:

Un rifle calibre .50.

Siete rifles calibre 7.62.

Un rifle AR-15.

Una escopeta calibre 12.

Una pistola calibre .45.

Cinco pistolas de 9 milímetros.

Cinco cargadores de tambor con capacidad para 100 cartuchos.

Cerca de mil 500 cartuchos de munición.

La acusación sostiene que Aguilar organizó la compra, almacenamiento y envío de armas y accesorios a México, además de coordinar pagos y transferencias de dinero.

También señala que Estrada habría intentado exportar armas a México a través del puerto de entrada de Laredo, Texas, en septiembre de 2021.

El 18 de mayo de 2024, las autoridades recuperaron 33 rifles semiautomáticos y pistolas, además de municiones y otros artículos.

Presunta búsqueda de armamento de grado militar

Otro cargo involucra a nueve acusados por una supuesta conspiración para traficar armas de fuego.

Entre el armamento que aparece en la acusación se mencionan 13 rifles calibre .50, 13 rifles calibre 5.56 y 17 rifles calibre 7.62, además de diversas pistolas.

Los documentos también refieren conversaciones entre presuntos integrantes y colaboradores del grupo sobre la adquisición de equipo de grado militar, incluidas granadas propulsadas por cohetes y soportes para instalar rifles tipo M249 en vehículos.

¿Cuántos acusados están detenidos y qué penas podrían enfrentar?

Hasta el momento del anuncio, cinco de los 21 acusados habían sido arrestados y se encontraban bajo custodia federal:

Jesús Daniel Álvarez.

Alejandro Díaz García.

Rogelio Ponce Esquivel.

Apolonio Benítez.

Omar Sixto Benítez.

Los otros 16 acusados permanecían prófugos y, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, se cree que se encuentran en México.

En caso de ser declarados culpables, los señalados podrían enfrentar penas que van de 10 años de prisión hasta cadena perpetua, además de multas de hasta 10 millones de dólares.

La sentencia dependerá de los delitos por los que cada persona resulte condenada y será determinada por un juez federal, quien deberá considerar las directrices de sentencia estadounidenses y otros factores legales.

La Familia Michoacana y el mensaje de “justicia divina”

La acusación también vuelve a poner atención sobre la trayectoria de La Familia Michoacana, organización que desde hace años ha sido vinculada con distintas actividades delictivas en México.

En 2006, integrantes del grupo dejaron un mensaje en un club nocturno en el que justificaban sus asesinatos bajo el argumento de impartir justicia.

Foto: United States Attorney’s Office Western District of Texas

La manta decía: “La Familia no mata por dinero. No mata mujeres. No mata gente inocente, solo mueren quienes merecen morir. Sepan que esto es justicia divina”.

Años después, las autoridades estadounidenses señalan a La Nueva Familia Michoacana por una red de presuntas actividades criminales que incluye narcotráfico, tráfico de armas, contrabando de personas y lavado de dinero.

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