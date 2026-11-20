Mueren dos militares salvadoreños por manipular explosivos. Foto: AFP

Dos militares salvadoreños murieron y otros dos resultaron heridos tras una detonación ocurrida mientras manipulaban material explosivo en uno de los campamentos donde se encuentran desplegados en Haití, informó este viernes la Fuerza Armada de El Salvador.

La institución detalló que los cuatro elementos fueron afectados por la explosión y que los dos sobrevivientes reciben atención médica. Hasta el momento, no se han dado a conocer sus identidades ni las circunstancias específicas en las que ocurrió el incidente.

Fuerza Armada de El Salvador confirma dos militares muertos en Haití

A través de un comunicado, la Fuerza Armada lamentó el fallecimiento de sus elementos y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

“Lamentamos informar que cuatro elementos salvadoreños destacados en Haití fueron afectados por una detonación mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos.

Dos perdieron la vida y los otros dos resultaron heridos. Estos últimos están recibiendo atención médica.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de los fallecidos. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”, informó la institución.

El Salvador desplegó más de 2 mil militares en Haití

A finales de octubre, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el despliegue de más de 2 mil militares en Haití para participar en las operaciones de búsqueda de cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos.

Los cuatro elementos fueron reportados como desaparecidos después de que el vehículo blindado en el que viajaban fuera atacado por pandilleros el pasado 18 de octubre, en las inmediaciones de Puerto Príncipe.

El contingente salvadoreño también participa en las operaciones de seguridad contra las pandillas que operan en el país caribeño.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento