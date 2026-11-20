El aguinaldo es un derecho laboral. Foto: Cuartoscuro

Es normal que quienes entraron a trabajar en el 2026, en especial los últimos meses, se pregunten si les tocará aguinaldo. Sin embargo, deben saber que independientemente del tiempo laborado la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que esta prestación debe pagarse de manera proporcional, incluso cuando la persona ya no forme parte de la empresa.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recordó que el aguinaldo es obligatorio y debe entregarse antes del 20 de diciembre de 2026.

⚠ ¡Recuerda!



✅ Si aún no recibes tu aguinaldo, acércate a #PROFEDET, orientación y asesoría laboral gratuita.



☎️ 800 717 29 42/55 59 98 20 00 Ext. 44740 y 44741



📱 55 14 84 87 37



Conoce más en https://t.co/30FTPRhNpB pic.twitter.com/LXUTXGNirC — Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (@PROFEDET) December 20, 2021

¿Cuánto aguinaldo te corresponde si entraste a trabajar en 2026?

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que las personas trabajadoras tienen derecho a recibir, como mínimo, 15 días de salario por un año completo de servicios.

Sin embargo, quienes ingresaron después del 1 de enero reciben únicamente la parte proporcional, calculada de acuerdo con el tiempo que hayan trabajado durante el año.

Este derecho también aplica a trabajadores eventuales, de confianza, por obra determinada, por temporada y a otras personas que mantienen una relación laboral regulada por la LFT.

¿Cómo calcular el aguinaldo proporcional de 2026?

Para calcularlo necesitas conocer tu salario diario y los días que trabajaste durante 2026. La fórmula es la siguiente:

Salario diario × 15 ÷ 365 × días trabajados durante el año.

El resultado es el monto proporcional que te corresponde, considerando el mínimo legal de 15 días de salario.

Ejemplo:

Supongamos que un trabajador recibe un sueldo mensual de 12 mil pesos y comenzó a trabajar hace 184 días antes de la dispersión del aguinaldo. Para calcular la prestación, debe hacer lo siguiente:

Dividir el sueldo mensual entre 30: 12 mil ÷ 30 = 400 pesos de salario diario. Multiplicar el salario diario por los 15 días de aguinaldo: 400 × 15 = 6 mil pesos. Dividir esa cantidad entre 365 días: 6 mil ÷ 365 = 16.43 pesos. Multiplicar el resultado por los 184 días laborados.

En este ejemplo, corresponderían aproximadamente 3 mil 20 pesos de aguinaldo.

¿Qué pasa si renunciaste o te despidieron antes de diciembre?

La Profedet señala que también tienes derecho al aguinaldo proporcional, aunque hayas terminado tu relación laboral antes de la fecha habitual de pago.

En esos casos, el monto correspondiente debe incluirse en el finiquito, de acuerdo con el tiempo trabajado.

Si tu empleador no paga esta prestación, puedes solicitar asesoría gratuita de la Profedet. Las personas trabajadoras cuentan con un año, a partir de que el pago es exigible, para reclamarlo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.