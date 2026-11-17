Foto: AFP

Líderes mundiales se reúnen esta semana en China para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en medio de tensiones comerciales, preocupaciones por el desarrollo de armas nucleares y debates sobre la regulación de la inteligencia artificial.

Uno de los encuentros más esperados será la reunión trilateral prevista para el jueves entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin.

La cita ocurre mientras Estados Unidos y China mantienen una frágil tregua comercial, Rusia continúa su guerra en Ucrania y distintos países buscan establecer reglas para el desarrollo y uso de nuevas tecnologías.

De acuerdo con un análisis de la agencia AFP, cuatro grandes asuntos marcarán las conversaciones y expectativas alrededor de APEC 2026.

1. Comercio y aranceles: ¿qué está en juego entre Estados Unidos y China?

Las tensiones comerciales serán uno de los principales asuntos de la cumbre.

El presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles generalizados a numerosos países, mientras que China respondió con contramedidas y amenazas de restringir exportaciones consideradas estratégicas.

En la cumbre de APEC del año pasado, celebrada en Corea del Sur, Trump y Xi Jinping alcanzaron una tregua comercial que expirará en enero.

Ahora, el objetivo es evitar que ambas potencias retomen una escalada de aranceles.

“El objetivo clave y primordial es evitar otra ronda de aranceles agresivos y desestabilizadores y de guerras comerciales, más que lograr un hito importante en particular”, explicó a AFP Dylan Loh, de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur.

Para Lizzi Lee, investigadora del Instituto de Políticas de la Sociedad Asiática, la prioridad de los líderes será mantener vigente esa tregua.

También existe expectativa por otro posible encuentro entre Trump y Xi durante la cumbre del G20 prevista para diciembre en Miami.

¿Qué papel tendrá México en las conversaciones comerciales?

México, Canadá, Perú y Chile figuran entre los países interesados en ampliar sus alianzas comerciales, incluida China, para reducir su dependencia del mercado estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene previsto reunirse este martes con Xi Jinping y expresó su interés en fortalecer los intercambios económicos.

“Queremos que muchos productos mexicanos puedan llegar a China”, declaró en Shenzhen.

“Nos interesa mucho la coordinación, la cooperación”, agregó.

2. Guerra en Ucrania: ¿hablarán Trump, Xi Jinping y Putin del conflicto?

China confirmó una reunión trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin para el jueves 19 de noviembre, al margen de APEC.

Pekín indicó que los tres mandatarios conversarán sobre la necesidad de preservar la paz mundial.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses señalaron que no se espera que Trump plantee la guerra de Rusia en Ucrania durante el encuentro.

Esta posibilidad ha generado preocupación en el Gobierno ucraniano.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga, advirtió que una reunión entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia podría alentar a Putin a continuar la guerra.

China sostiene que mantiene una posición neutral frente al conflicto y ha llamado a celebrar conversaciones de paz, aunque no ha condenado la invasión rusa.

La investigadora Lizzi Lee considera que la reunión podría beneficiar políticamente a Putin.

“El simple hecho de sentarse a la mesa con Trump y Xi elevaría el prestigio de Rusia”, señaló.

Por ahora, no está confirmado que la guerra en Ucrania forme parte de las conversaciones trilaterales.

3. Armas nucleares: ¿es posible un acuerdo entre Estados Unidos, Rusia y China?

La reducción de los arsenales nucleares es otro de los asuntos que generan expectativa alrededor de la cumbre.

La administración de Trump busca impulsar la desnuclearización y ha cuestionado el crecimiento del arsenal atómico chino.

Sin embargo, especialistas consultados por AFP consideran difícil que Estados Unidos, Rusia y China alcancen un acuerdo conjunto para reducir sus armas nucleares.

La diferencia entre los arsenales de las tres potencias es uno de los principales obstáculos.

“Estados Unidos y Rusia cuentan con arsenales mucho más grandes, y China considera que su propio aumento de armamento es necesario para contar con una disuasión creíble”, explicó Lizzi Lee.

A las expectativas sobre el desarme se suman las especulaciones sobre una posible reunión entre Trump y el líder norcoreano, Kim Jong Un.

El mandatario estadounidense ha propuesto en distintas ocasiones entablar conversaciones nucleares con Corea del Norte.

No obstante, el despacho no confirma que ese encuentro vaya a realizarse.

4. Inteligencia artificial: las potencias buscan reglas para evitar riesgos

La regulación de la inteligencia artificial también figura entre los asuntos de interés internacional.

Distintos países han solicitado mecanismos de gobernanza más estrictos ante el posible uso militar de esta tecnología y los riesgos asociados con herramientas autónomas que operen sin controles adecuados.

Las conversaciones entre Estados Unidos y China podrían avanzar a partir del canal de comunicación sobre inteligencia artificial acordado por Trump y Xi Jinping durante su encuentro en Washington, en septiembre.

Para Marina Zhang, de la Universidad Tecnológica de Sídney, el siguiente paso debería consistir en establecer reglas claras para responder a posibles incidentes relacionados con estas tecnologías.

Entre los puntos que considera necesarios están definir qué situaciones deben notificarse, quién tendría autoridad para reportarlas, cuánto tiempo habría para hacerlo y cómo verificar la información.

Por ahora, no se ha anunciado un nuevo acuerdo sobre inteligencia artificial.

¿Cuándo será la reunión entre Trump, Xi Jinping y Putin en APEC 2026?

La cumbre de líderes de APEC está prevista para el miércoles 18 y jueves 19 de noviembre en China.

El encuentro trilateral entre Trump, Xi Jinping y Putin fue confirmado por Pekín para el jueves, al margen de las actividades del foro.

Las conversaciones ocurrirán en un escenario marcado por las disputas comerciales, la guerra en Ucrania, la competencia nuclear y los desafíos que plantea la inteligencia artificial.

Aunque estos asuntos generan expectativas, no todos forman parte de una agenda de negociación confirmada ni existe garantía de que los tres mandatarios alcancen acuerdos.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.