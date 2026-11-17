Campesinos presentan sus exigencias al Gobierno federal. Foto: Omar Hernández.

Campesinos dieron a conocer desde el fin de semana pasado que llevarían a cabo manifestaciones y bloqueos en al menos cinco estados del país este martes 17 de noviembre de 2026, pues quieren exigir al Gobierno federal que cumpla con los acuerdos que presuntamente se alcanzaron en octubre de este año para tratar la crisis en el campo mexicano.

¿Por qué se manifiestan los campesinos?

A través de sus redes sociales, la Confederación Agropecuaria de México compartió un comunicado en el cual explicaron que las manifestaciones y bloqueos que realizarán este martes responden al incumplimiento del Gobierno federal de los acuerdos que se alcanzaron el pasado 22 de octubre de 2026 con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

De hecho, agregan los campesinos, suspendieron una movilización planeada para el 27 de octubre porque en su momento confiaron en que las autoridades federales cumplirían con lo pactado en su reunión.

Sin embargo, como siguen sin recibir respuesta, señalaron, este martes los productores se desplegarán en diferentes puntos de al menos cinco estados del país para exigir que se cumplan con los “compromisos asumidos” y con ocho peticiones pendientes.

Las 8 exigencias de los campesinos

Los campesinos mexicanos aseguran que estas son las ocho exigencias que siguen sin atender las autoridades federales, principalmente la Secretaría de Agricultura:

Apoyo al maíz: garantizar un apoyo directo que asegure la rentabilidad de los productores Pagos del trigo: cubrir los adeudos correspondientes al ciclo otoño-invierno 2024-2025 Pagos del maíz: cubrir los recursos pendientes del ciclo primavera-verano 2026 Seguro agrícola: aplicarlo en las zonas donde los cultivos resultaron afectados por siniestros Cuota energética: aplicar su retroactividad PEUA 2027: eliminar los lineamientos que impiden la inscripción al programa o establecer mecanismos para cumplirlos ante Conagua, SADER y CFE Precios justos: garantizar que los productores participantes accedan al programa de precio justo para el trigo y el maíz Maíz amarillo: incluir el maíz amarillo no transgénico destinado al consumo humano en los esquemas de apoyo de la Secretaría

Estos son los 25 bloqueos que anunciaron los campesinos

La Confederación Agropecuaria de México anunció al menos 25 bloqueos en las siguientes carreteras:

Guanajuato

Carretera 90: entronque a Pueblo Nuevo, ambos sentidos

Carretera 90: entronque La Herradura, ambos sentidos

Carretera 90: entronque a Cuerámaro, ambos sentidos

Carretera 90: altura de La Guillete, ambos sentidos

Carretera 45: Santa Rosa, Plan de Ayala, delante de la central de abastos de León, ambos sentidos

Carretera Irapuato-Silao: entronque con la autopista Salamanca-León, ambos sentidos

Carretera Irapuato-Salamanca: gasolinera del Distrito de Riego 011, ambos sentidos

Carretera 45: Puerto Interior, sentido León-Silao

Carretera 45: Puerto Interior, sentido Silao-León

Autopista León-Aguascalientes: caseta Plan de Ayala, sentido Aguascalientes-León

Autopista León-Aguascalientes: central de abastos de León, sentido León-Aguascalientes

Carretera Celaya-Salvatierra: Rincón de Tamayo, sentido Celaya-Salvatierra

Carretera Celaya-Salvatierra: entronque a Tarimoro, sentido Salvatierra-Celaya

Carretera 57: entronque con Doctor Mora, ambos sentidos

Libramiento Irapuato: gasolineras Las Gemelas, ambos sentidos

Carretera 57: entronque con San Luis de la Paz, ambos sentidos

Querétaro

Carretera federal 57: caseta de Palmillas, en ambos sentidos

Michoacán

Carretera México-Morelia: a la altura de la caseta de Vistahermosa, en ambos sentidos

Carretera Vistahermosa-La Piedad: a la altura de Sukarne, en ambos sentidos

Jalisco

Carretera Guadalajara-Colima: kilómetro 40

Carretera Guadalajara-Nogales: a la altura de La Venta del Astillero, en Zapopan

Carretera Guadalajara-México: caseta de Ocotlán

Carretera La Barca-Atotonilco: a la altura del Hotel Krystal

Carretera 80: caseta de Tepatitlán

Campeche

En Campeche, la movilización anunciada no corresponde a un bloqueo carretero. La organización Productores Unidos de Campeche informó que tendrá presencia en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la entidad.

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