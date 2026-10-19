Catean casa de la alcaldesa de Puerto Morelos; afirma que es una vivienda rentada

Alcaldesa de Puerto Morelos asegura: casa es rentada. Foto: Cuartoscuro/ilustrativa

Un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) sorprendió durante la madrugada de este lunes a residentes del fraccionamiento Lagos del Sol, al sur de Cancún, donde fue cateada la vivienda que ocupa la alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz.

La diligencia provocó rumores sobre una posible detención de la funcionaria, versión que fue desmentida horas después por la propia alcaldesa, quien aseguró que la investigación está dirigida contra el propietario legal del inmueble y no contra ella.

Operativo generó expectación entre vecinos

De acuerdo con reportes del residencial, elementos de la FGR, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ingresaron al subcondominio Jaguares para ejecutar una orden judicial.

Durante varias horas se realizaron revisiones al interior de la propiedad, mientras se registraban cierres momentáneos en vialidades cercanas a la avenida Luis Donaldo Colosio.

Alcaldesa descarta haber sido detenida

Tras la difusión de versiones sobre una supuesta captura, Blanca Merari explicó que en ningún momento fue detenida y que colaboró con las autoridades durante el cateo.

La alcaldesa relató que se encontraba en la vivienda junto con sus dos hijas cuando llegaron los agentes federales y que en todo momento recibió información sobre el motivo de la diligencia.

Según explicó, cuenta con un contrato de arrendamiento formal tramitado a través de una inmobiliaria, documento con el que acreditó la posesión legal del inmueble.

Investigación apunta al propietario

La edil sostuvo que las autoridades le informaron que el cateo forma parte de una investigación relacionada con una serie de propiedades que pertenecerían a una misma persona.

Sin revelar la identidad del propietario, señaló que la indagatoria no está relacionada con su actividad como presidenta municipal.

“Este cateo va dirigido para el dueño de este inmueble. A nosotros hoy nos tocó cooperar con esta investigación”.

También indicó que los agentes le informaron que existen otros inmuebles bajo revisión dentro de la misma investigación.

Continúan las indagatorias

De acuerdo con la versión de la alcaldesa, el cateo concluyó después de varias horas de revisión y posteriormente los agentes se retiraron del lugar.

Blanca Merari insistió en que no ha sido señalada ni acusada dentro de la carpeta de investigación y aseguró que permanecerá atenta al desarrollo del caso mientras las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.