Guadalupe Taddei, expresidenta del INE. Foto: Cuartoscuro

La crisis del Instituto Nacional Electoral (INE), relacionada con los señalamientos contra su expresidenta Guadalupe Taddei Zavala, acumuló 5 millones 900 mil menciones digitales y un alcance estimado de 687 millones, de acuerdo con un análisis elaborado por Transmedia Comunicaciones en noviembre de 2026.

El estudio documenta cómo la conversación pasó de las acusaciones por presuntas irregularidades en contrataciones a la renuncia de Taddei, los posicionamientos políticos y las denuncias sobre el funcionamiento interno del organismo electoral.

El análisis comprende una gráfica de actividad digital del 12 de octubre al 19 de noviembre. Durante ese periodo, la controversia registró distintos repuntes relacionados con acontecimientos políticos y administrativos.

En entrevista con Unotv.com, Héctor Escalante, director general de Transmedia Comunicaciones, compartió los resultados del estudio que reveló el impacto de la crisis del INE en la conversación digital y explicó por qué Guadalupe Taddei acumuló más menciones en redes sociales que otros acontecimientos de gran relevancia, como la caída de “El Mencho” y algunos momentos del Mundial.

Renuncia de Guadalupe Taddei provocó uno de los mayores repuntes digitales

De acuerdo con Transmedia Comunicaciones, el episodio de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE registró 355 mil 152 menciones, la cifra más alta entre los cinco acontecimientos destacados en el estudio.

La exfuncionaria anunció su decisión el 25 de octubre y formalizó su salida ante la Cámara de Diputados el lunes 26 de octubre de 2026.

En su mensaje oficial, Taddei sostuvo que la estabilidad, independencia y credibilidad del organismo debían mantenerse por encima de consideraciones personales.

También señaló que su separación del cargo no eliminaba la obligación de esclarecer los hechos sujetos a investigación.

El análisis identifica otros cuatro episodios relevantes:

169 mil 424 menciones: señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones, solicitudes de destitución y posicionamientos del Gobierno federal

señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones, solicitudes de destitución y posicionamientos del Gobierno federal 316 mil 969 menciones: declaraciones de Claudia Sheinbaum y difusión de audios y videos relacionados con un contratista del INE

declaraciones de Claudia Sheinbaum y difusión de audios y videos relacionados con un contratista del INE 296 mil 893 menciones: posturas de Morena, acusaciones de la oposición y denuncias laborales de trabajadores del organismo

posturas de Morena, acusaciones de la oposición y denuncias laborales de trabajadores del organismo 186 mil 449 menciones: investigaciones difundidas sobre presuntos vínculos entre familiares, personas cercanas a Taddei y contrataciones

Las cifras corresponden a acontecimientos específicos identificados por el estudio y no representan necesariamente categorías independientes.

Crisis del INE supera otras conversaciones digitales, según estudio

Uno de los hallazgos del informe es la comparación del volumen de menciones relacionadas con Taddei y el INE frente a otros acontecimientos nacionales.

Transmedia Comunicaciones presenta las siguientes cifras:

Guadalupe Taddei e INE: 5.9 millones de menciones

5.9 millones de menciones Caso de “El Mencho”: 4.4 millones de menciones

4.4 millones de menciones Inauguración del Mundial: 1.4 millones de menciones

Con estos registros, la conversación sobre el INE supera en aproximadamente 34% la cifra atribuida al caso de “El Mencho”.

Sin embargo, el documento no detalla los periodos exactos de medición ni los criterios utilizados para comparar los acontecimientos.

Por ello, los resultados permiten conocer las magnitudes reportadas por la consultora, pero no establecer una equivalencia metodológica definitiva entre los tres casos.

De los señalamientos contra Taddei a los conflictos internos del INE

El estudio también identifica una transformación en los temas que concentraron la conversación digital.

Inicialmente, las publicaciones estuvieron relacionadas con presuntos conflictos de interés y posibles irregularidades en contrataciones del organismo.

Posteriormente, la conversación incorporó los posicionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, las posturas de Morena y la oposición, así como la difusión de materiales sobre supuestas relaciones entre contratistas y funcionarios.

En noviembre, el análisis registra referencias a denuncias de trabajadores del INE sobre salarios, falta de insumos y condiciones laborales.

También identifica publicaciones sobre presuntas redes de corrupción y cuestionamientos políticos relacionados con procesos electorales anteriores.

Estas referencias forman parte de los temas monitoreados por Transmedia y no constituyen, por sí mismas, pruebas de las irregularidades denunciadas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado actuaciones relacionadas con posibles irregularidades en el uso de recursos públicos del instituto. La determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades competentes.

Medios y actores políticos impulsaron la conversación sobre el INE

El análisis incluye una revisión de publicaciones y cuentas con presencia en X, anteriormente Twitter.

Entre los perfiles destacados aparecen CNN en Español, Bloomberg, Carlos Loret de Mola, Aristegui Noticias y El Universal.

El documento también presenta publicaciones de legisladores y contenidos periodísticos sobre la renuncia de Taddei, las investigaciones y los cambios en la dirigencia del organismo.

La participación de estos actores muestra que el debate no se concentró exclusivamente en las cuentas institucionales del INE.

No obstante, el estudio no establece qué porcentaje de las 5.9 millones de menciones corresponde a cada medio, actor político o plataforma.

¿Qué significan los 687 millones de alcance estimado?

El informe de Transmedia Comunicaciones calcula un alcance estimado de 687 millones para la conversación relacionada con Guadalupe Taddei y el INE.

Este indicador no significa que 687 millones de personas diferentes hayan visto las publicaciones.

El alcance estimado puede considerar la exposición potencial de los contenidos y no necesariamente equivale a usuarios únicos o interacciones verificadas.

Asimismo, las 5.9 millones de menciones no representan necesariamente el mismo número de personas que participaron en la conversación.

El documento tampoco presenta una clasificación del sentimiento positivo, negativo o neutral de las publicaciones.

Por tanto, los resultados no permiten medir directamente el nivel de aprobación ciudadana del INE ni determinar una pérdida de confianza entre los electores.

¿Qué sigue para el INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei?

La salida de Taddei abrió un proceso de renovación de la presidencia del organismo, en medio de los preparativos del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

El 27 de octubre, el Consejo General designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional, mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para nombrar a la persona que ocupará definitivamente el cargo.

La designación deberá cubrir el periodo restante de la presidencia originalmente conferida a Taddei, que concluye en abril de 2032.

Mientras continúa ese proceso, el análisis de Transmedia muestra que la conversación digital sobre el INE no terminó con la renuncia de su expresidenta.

Los señalamientos sobre contrataciones, las investigaciones y los conflictos internos mantuvieron al organismo dentro del debate público durante noviembre.

La dimensión de esa conversación está documentada en el estudio, aunque sus posibles efectos sobre la confianza ciudadana y la percepción del árbitro electoral requieren mediciones adicionales.

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