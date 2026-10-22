Disparan a camión con estudiantes en Escuinapa, Sinaloa; chofer resultó herido

Ataque contra camión escolar en Escuinapa. Foto: Corresponsal

Un grupo de estudiantes tuvo que tirarse pecho a tierra dentro de un camión de transporte público para protegerse de los disparos, luego de que hombres armados atacaron un camión de transporte público en el municipio de Escuinapa, al sur de Sinaloa.

La agresión dejó al conductor lesionado y provocó crisis nerviosas entre los menores.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita; se recomienda discreción:

🚨🚔| Momentos de tensión y pánico, así vivieron estudiantes de secundaria y pasajeros del camión urbano luego de que un sujeto armado atacara a balazos al chofer, en #Escuinapa. pic.twitter.com/FWJJUM99oa — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 22, 2026

Ataque contra camión con estudiantes en Escuinapa, Sinaloa; hay un herido

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves 22 de octubre, cuando aproximadamente 10 jóvenes viajaban en un camión urbano que cubría una ruta desde distintas colonias hacia la zona donde se ubican planteles educativos.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados que presuntamente se desplazaban en una motocicleta interceptaron el vehículo en las inmediaciones de las colonias Insurgentes y Francisco I. Madero, donde realizaron disparos hacia el área del conductor.

Ante las detonaciones, los estudiantes de una secundaria pública se arrojaron al piso de la unidad para intentar protegerse.

Los menores se llevaron un fuerte susto por lo ocurrido y se reportaron crisis nerviosas, entre ellas la de una alumna.

El chofer, identificado como Hugo “N”, logró avanzar aproximadamente dos cuadras a pesar de haber resultado herido, hasta llegar a un punto de vigilancia militar sobre la calle Veracruz, donde solicitó auxilio.

SSP de Sinaloa señala que ataque fue dirigido contra el chofer del camión

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó la agresión y precisó que, según los datos preliminares recabados por las autoridades, el ataque estuvo dirigido contra el conductor del transporte público, quien presentó una lesión catalogada como leve.

Mediante un comunicado oficial, la dependencia señaló que el Grupo Interinstitucional brindó apoyo al trabajador lesionado para que recibiera atención médica.

Asimismo, informó que las corporaciones de seguridad realizaron un despliegue operativo en el sector con el objetivo de localizar a las personas responsables de los disparos.

La Secretaría de Seguridad Pública aseguró que la situación quedó bajo control y anunció que se mantendrán recorridos preventivos para reforzar la vigilancia y permitir que la población continúe con sus actividades cotidianas.

Por su parte, las autoridades ministeriales quedaron a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias de la agresión e identificar a quienes participaron.

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