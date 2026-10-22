La desaparición también deja infancias heridas: niños que crecen esperando a sus padres y cuyo dolor pocos miran

Niños enfrentan consecuencias por la ausencia de sus padres. Foto: Ricardo Ferrujo

Manitas que empuñan palas. En esta búsqueda en Sinaloa toda ayuda cuenta. Cuando alguien desaparece, los más pequeños también crecen buscando respuestas.

“Detrás de una desaparición no solamente hay una madre muriéndose en vida todos los días… estoy luchando mucho para que los huérfanos sean visibilizados porque las autoridades, la misma sociedad, los tiene muy excluidos, ellos se sienten excluidos de todo, hasta en las escuelas otros niños les hacen bullying porque no tienen papás”. Cecilia Flores, fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora

Ceci intenta repartirse entre buscar a los hijos que le faltan, sostener a los que están y ser abuela para quienes crecieron con esa ausencia.

“…Hace 11 años que ellos perdieron a su mamá, que ya no tienen una mamá normal… Mi hijo me dejó hijos, veo el sufrimiento de los niños, la ausencia tan grande que les falta en su casa que la quieren compensar con otras cosas y pues que les causa mucho dolor”. Cecilia Flores, fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora

“En este caminar te vas encontrando con familias que tienen tu mismo dolor, y también se vuelven tu familia”

Entre los pedazos de una familia rota, otras manos se encuentran para tejer nuevos lazos.

“Yo creo un colectivo que se llama Jóvenes Buscadores de Sonora en el 2023, el colectivo nació a raíz de la necesidad de apoyar a las familias. Desgraciadamente, hay muchas familias que no pueden salir a buscar, muchas mamás que ya son de mayor edad o que ya por enfermedad no pueden asistir a las búsquedas… En este caminar te vas encontrando con familias que tienen tu mismo dolor, y también se vuelven tu familia”. Milagros Valenzuela, hija de Cecilia y Fundadora de Jóvenes Buscadores de Sonora

Esta semana, familiares llevaron sus demandas ante Naciones Unidas.

El Comité contra la Desaparición Forzada reiteró su petición de que la Asamblea General aborde con urgencia la situación de México.

Mientras, en la tierra, en los descampados, la crisis de desapariciones pesa hasta en quienes empiezan a conocer el mundo, escarbándolo.

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