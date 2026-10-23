Américo Villarreal y María de Villarreal acercan servicios de salud a familias de Tampico

Américo Villarreal encabeza jornada de salud gratuita en Tampico. Foto: Uno TV

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y la presidenta del Sistema DIF estatal, María de Villarreal, encabezaron el Corredor de la Salud del programa Lazos del Bienestar en la colonia Vicente Guerrero, en Tampico, donde se ofrecieron servicios médicos y preventivos gratuitos.

La jornada busca acercar atención a las familias de la zona y fortalecer la participación comunitaria mediante acciones coordinadas entre la población y las instituciones.

Lazos del Bienestar promueve la participación comunitaria

Durante el evento, Américo Villarreal destacó la importancia de la organización vecinal y la colaboración de las familias para impulsar acciones que contribuyan a la transformación social de las comunidades.

“No me resta más que decirles que sigamos trabajando juntos, que sean ustedes la fuente, esa pequeña bola de nieve que ya no es tan pequeña, pero que con esa confianza y con esta integración social y saber que sí se puede, sigamos impulsando juntos esta gran transformación social de nuestra entidad, de nuestras comunidades y que todos podamos vivir en paz, trabajando con bienestar para nuestra familia”, expresó el mandatario.

Por su parte, María de Villarreal anunció que se organizará un encuentro entre integrantes de los 12 polígonos que forman parte de Lazos del Bienestar. El objetivo será propiciar el intercambio de experiencias, ideas y acciones que han dado resultados en las comunidades participantes.

“Todo el cariño y todo el amor para todos los integrantes de Lazos en todos los polígonos que estamos. Esperamos que sigamos conviviendo y vamos a hacer reuniones en donde convivan los 12 polígonos para que se conozcan, intercambien ideas y satisfacciones que han tenido”, manifestó.

Américo Villarreal encabeza jornada de salud gratuita en Tampico. Foto: Uno TV

¿Qué es el programa Lazos del Bienestar?

Lazos del Bienestar es una estrategia impulsada por el Gobierno de Tamaulipas y el Sistema DIF estatal que promueve la organización vecinal, la colaboración ciudadana y el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.

Actualmente, el programa opera en 12 polígonos distribuidos en 10 municipios de la entidad. En estos espacios, las redes comunitarias buscan identificar necesidades, compartir propuestas y desarrollar acciones para favorecer la integración social, el bienestar de las familias y la construcción de entornos de paz.

¿Qué servicios ofrece el Corredor de la Salud?

Como parte de Lazos del Bienestar, los Corredores de la Salud llevan atención médica y preventiva a las comunidades. Entre los servicios disponibles se encuentran:

Consultas médicas generales, dentales y nutricionales.

Vacunación y orientación en planificación familiar.

Atención a la salud materna.

Detección preventiva del cáncer de mama mediante la prueba iBreast Exam.

Valoraciones audiológicas y apoyos como auxiliares auditivos.

Entrega de lentes graduados y medicamentos.

Orientación para la afiliación al IMSS-Bienestar.

Acceso a otros servicios institucionales.

Estas jornadas tienen como propósito facilitar el acceso de las familias a servicios esenciales sin que tengan que trasladarse a otros puntos para recibir orientación o atención.

Con el Corredor de la Salud en la colonia Vicente Guerrero, el Gobierno de Tamaulipas y el Sistema DIF estatal mantienen las actividades de Lazos del Bienestar, con acciones enfocadas en la atención comunitaria y la colaboración entre las familias y las instituciones.

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