Tlaxcala declara emergencia ambiental por saturación de relleno sanitario

Tlaxcala declara emergencia ambiental. Foto: Genaro Zepeda

La saturación del relleno sanitario Morelos, ubicado sobre la carretera Apizaco-Tlaxco, entre los municipios de Tetla y Atlangatepec, llevó al Gobierno de Tlaxcala a declarar una emergencia ambiental y buscar alternativas para el manejo de los residuos sólidos que generan los 60 municipios del estado.

La medida, oficializada mediante una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado, permitirá implementar acciones emergentes para atender la limitada capacidad operativa del sitio de disposición final y evitar que los desechos terminen en barrancas, terrenos baldíos, caminos y otros espacios no autorizados.

Ante esta situación, las autoridades estatales deberán coordinarse con los ayuntamientos para encontrar opciones que permitan mantener la recolección y disposición adecuada de la basura mientras se definen soluciones a mediano y largo plazo.

¿Qué medidas contempla la emergencia ambiental en Tlaxcala?

Como parte de las acciones para atender la contingencia, la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala establecerá acuerdos con gobiernos municipales, autoridades de otras entidades federativas y empresas especializadas que cuenten con infraestructura para recibir y procesar residuos.

Uno de los objetivos prioritarios será evitar la proliferación de tiraderos clandestinos y la acumulación de basura en espacios públicos, ante la posibilidad de que los municipios enfrenten dificultades para disponer de sus desechos.

Para ello, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizarán recorridos de vigilancia en coordinación con las autoridades municipales.

Por su parte, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala supervisará el cumplimiento de las disposiciones ambientales y podrá iniciar procedimientos o presentar denuncias cuando detecte posibles irregularidades.

Las personas que sean sorprendidas arrojando residuos en barrancas, predios, caminos o sitios no autorizados podrán ser sancionadas conforme a la legislación vigente. Si se identifican hechos que pudieran constituir delitos ambientales, se dará vista a las autoridades competentes.

¿Cuánto tiempo durará la emergencia ambiental?

La declaratoria no establece una fecha específica para concluir la emergencia. Su duración dependerá de que las autoridades atiendan las causas de la contingencia y garanticen condiciones adecuadas para el manejo de los residuos sólidos urbanos.

La Secretaría de Medio Ambiente será responsable de evaluar los avances y determinar cuándo existen condiciones para proponer el levantamiento de la medida.

En este contexto, el secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, prevé presentar este viernes 23 de octubre un primer balance de las acciones emprendidas. Durante los Diálogos Circulares, el funcionario informará sobre los acuerdos alcanzados con los municipios y las alternativas que se analizan con los sectores público y privado.

Relleno sanitario de Atlangatepec recibe mil 200 toneladas de basura al día

Uno de los principales desafíos para las autoridades es la cantidad de residuos que recibe diariamente el relleno sanitario de Atlangatepec, donde ingresan alrededor de mil 200 toneladas, de acuerdo con la información proporcionada.

A la saturación del sitio se suma que el convenio vigente para que los municipios depositen sus residuos en este lugar concluye el próximo 31 de octubre.

Aunque la Secretaría de Medio Ambiente ha señalado que el relleno continuará operando mientras se define una alternativa, el vencimiento del acuerdo genera incertidumbre entre los gobiernos municipales sobre la continuidad del servicio a partir de noviembre.

Por ello, las autoridades deberán acelerar las negociaciones y definir mecanismos que permitan trasladar o procesar los desechos sin interrumpir los servicios de recolección.

¿Qué municipios buscan alternativas para manejar sus residuos?

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Tlaxcala capital ha iniciado formalmente los trámites para instalar una Estación de Transferencia de Residuos, proyecto que requiere una evaluación de impacto ambiental.

Calpulalpan también ha manifestado interés en desarrollar una solución similar. Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada, el resto de los municipios todavía no cuenta con una alternativa definida para el manejo de sus desechos.

Las estaciones de transferencia permiten concentrar temporalmente los residuos para después trasladarlos a instalaciones de tratamiento o disposición final. Su viabilidad depende de la infraestructura disponible, las autorizaciones correspondientes y los acuerdos necesarios para su operación.

La emergencia ambiental obliga a reforzar la coordinación entre el Gobierno estatal y los 60 ayuntamientos para identificar necesidades específicas y definir opciones viables. Entre las posibilidades se encuentran los acuerdos con empresas especializadas y entidades vecinas para recibir parte de los residuos.

Tlaxcala busca evitar tiraderos clandestinos por la saturación del relleno sanitario

La prioridad de las autoridades será mantener la recolección y disposición adecuada de los residuos, así como prevenir que la saturación del relleno sanitario derive en nuevos focos de contaminación.

La acumulación de basura en espacios no autorizados puede generar afectaciones ambientales y riesgos para la salud pública, por lo que las acciones de vigilancia y supervisión serán parte de la respuesta ante la contingencia.

Mientras se establecen soluciones de mediano y largo plazo, la coordinación entre las autoridades estatales, los municipios y las empresas especializadas será fundamental para determinar dónde se depositarán los residuos y bajo qué condiciones.

La atención de la emergencia dependerá de que se concrete una alternativa que permita manejar los desechos generados en todo el estado y garantizar la continuidad del servicio más allá del vencimiento del convenio vigente.

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