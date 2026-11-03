SEP cambia las reglas en las escuelas: restringe celulares, pero estos alumnos sí podrán usarlos

Celular en clases. Foto: Cuartoscuro

A partir de este martes 3 de noviembre de 2026, entraron en vigor las nuevas disposiciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para regular el uso de celulares y dispositivos electrónicos personales en las escuelas públicas y particulares de México. La medida establece que los estudiantes de educación básica no podrán utilizar estos equipos durante la jornada escolar, salvo en determinadas circunstancias.

Sin embargo, la restricción contempla excepciones para los alumnos que necesiten estos dispositivos por motivos de salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión, así como en situaciones de emergencia personal. También podrán utilizarlos cuando los maestros programen actividades educativas que requieran su uso y supervisen su aplicación.

Las nuevas reglas están contenidas en el Acuerdo número 09/09/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y comprenden los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Para los estudiantes de educación media superior y superior, las disposiciones funcionan de manera diferente, pues cada institución tendrá condiciones específicas para regular el uso de los equipos.

¿En qué casos los alumnos de educación básica podrán usar celulares en las escuelas?

El artículo 2 del acuerdo de la SEP establece que los estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria tendrán restringido el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y equipos electrónicos personales durante toda la jornada escolar.

Esto significa que la limitación no se aplica únicamente dentro del salón de clases, sino también durante los recreos y otros espacios de convivencia dentro del plantel.

No obstante, la disposición contempla cinco circunstancias en las que los alumnos podrán utilizar estos dispositivos:

Actividades educativas: Cuando los maestros programen actividades con fines pedagógicos que requieran el uso de dispositivos y supervisen su utilización. Emergencias personales: Cuando el estudiante enfrente una situación que requiera utilizar estos equipos para recibir ayuda o comunicarse. Motivos de salud: Cuando el alumno necesite un dispositivo para atender alguna condición o necesidad relacionada con su salud. Discapacidad y accesibilidad: Cuando los equipos sean necesarios para facilitar el aprendizaje, la participación y el acceso a los contenidos educativos. Inclusión y necesidades particulares: Cuando existan condiciones específicas de los estudiantes o de la comunidad escolar que justifiquen su uso, incluidos los casos de educación especial.

¿Cómo aplica la restricción en educación media superior y superior?

A diferencia de la educación básica, la SEP no establece una prohibición general de celulares para estudiantes de educación media superior y superior. En estos niveles, cada institución definirá las reglas para su uso responsable, seguro y con fines educativos, de acuerdo con sus necesidades y acuerdos escolares.

Educación media superior (bachillerato):

Las escuelas deberán realizar asambleas con la comunidad educativa para acordar las condiciones de uso. Entre las medidas que podrán establecerse están:

Resguardo en el aula: Mantener los celulares guardados o bajo custodia de la escuela durante las clases

Mantener los celulares guardados o bajo custodia de la escuela durante las clases Uso por horarios y espacios: Permitirlos en determinados lugares o momentos, como el receso, y restringirlos en aulas y bibliotecas

Permitirlos en determinados lugares o momentos, como el receso, y restringirlos en aulas y bibliotecas Prohibición durante toda la jornada: Acordar que no se utilicen dispositivos personales durante el horario escolar

Acordar que no se utilicen dispositivos personales durante el horario escolar Uso programado: Autorizar su utilización en días específicos para actividades de aprendizaje

También se contemplan excepciones por emergencias personales, salud, discapacidad, accesibilidad, inclusión y necesidades extraordinarias de la comunidad escolar.

Educación superior (universidades):

En las universidades tampoco se establece una prohibición general. Las instituciones definirán las condiciones para utilizar celulares y otros dispositivos durante la jornada escolar, conforme a sus propias disposiciones y acuerdos.

Estas reglas deberán respetar la autonomía universitaria, administrativa y académica, por lo que cada institución determinará cómo regular estos equipos.

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