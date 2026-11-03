SMN vigila dos zonas con potencial ciclónico en Atlántico y Pacífico; ¿representan riesgo para México?
Una zona de baja presión alcanza 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico; el SMN mantiene vigilancia en ambos océanos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia dos zonas de baja presión con potencial de convertirse en ciclones tropicales, una en el océano Atlántico y otra en el Pacífico. La primera presenta 30% de probabilidad de desarrollo en siete días, mientras que la segunda alcanza 70%.
Hasta el momento, ambos sistemas se encuentran lejos de las costas mexicanas y no representan una amenaza directa para el país.
Aunque no se prevén afectaciones directas por estos sistemas, el organismo pronostica lluvias en distintos estados del país durante los próximos días, debido al frente frío número 4, canales de baja presión y el ingreso de humedad.
¿Dónde están las dos zonas con potencial ciclónico?
Atlántico: zona de baja presión al noreste de las Bahamas
El SMN informó que la zona de baja presión se localiza al noreste de las Bahamas, aproximadamente a 2 mil kilómetros al este-noreste de las costas de Quintana Roo.
El sistema presenta las siguientes características:
- Probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas: 10%
- Probabilidad de desarrollo en siete días: 30%
- Ubicación: al noreste de las Bahamas
- Desplazamiento: hacia el este-noreste
Por su distancia y dirección de movimiento, esta zona no representa por ahora una amenaza directa para México.
Pacífico: sistema alcanza 70% de probabilidad ciclónica
En el océano Pacífico, otra zona de baja presión incrementó a 40% su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y mantiene 70% para los siguientes siete días.
El fenómeno se encuentra aproximadamente a 3 mil 100 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, muy lejos de las costas nacionales.
Sus características son:
- Probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas: 40%
- Probabilidad de desarrollo en siete días: 70%
- Ubicación: al oeste-suroeste de Cabo San Lucas
- Desplazamiento: hacia el oeste-noroeste
- Velocidad: entre 16 y 24 kilómetros por hora
Aunque este sistema tiene mayor potencial de desarrollo que el ubicado en el Atlántico, su distancia y trayectoria no indican, por ahora, un riesgo directo para las costas mexicanas.
Sin embargo, durante este martes, el frente frío se extenderá sobre la Mesa del Norte e interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que favorecerá lluvias y rachas de viento en el noreste y centro del territorio nacional.
Además, canales de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico, golfo de México y mar Caribe ocasionarán precipitaciones en el occidente, oriente y sureste, incluida la península de Yucatán.
¿En qué estados lloverá este martes 3 de noviembre?
Para el periodo comprendido entre las 8:00 horas del martes 3 y las 8:00 horas del miércoles 4 de noviembre, el SMN pronostica:
Intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros):
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros):
- Nayarit
- Coahuila
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Estado de México
- Morelos
También se esperan rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en distintas entidades, incluida la Ciudad de México, así como oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California.
Pronóstico de lluvias del 4 al 6 de noviembre: ¿qué estados serán afectados?
El SMN prevé que las precipitaciones continúen durante los siguientes días, con lluvias fuertes en algunas regiones del país.
Miércoles 4 de noviembre
Se esperan lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en:
- Michoacán (sur)
- Guerrero (costa)
- Oaxaca (suroeste)
Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en:
- Jalisco
- Colima
- Estado de México
- Puebla
- Tamaulipas
- Veracruz
- Tabasco
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Además, habrá lluvias aisladas en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos.
Jueves 5 de noviembre
Se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Nuevo León
- Tamaulipas
Las lluvias aisladas se extenderán a San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Viernes 6 de noviembre
Para el viernes, el frente frío número 4 será reforzado por una masa de aire frío y avanzará sobre el oriente, centro y sureste del país.
Se prevén lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en:
- Tamaulipas (sur)
- San Luis Potosí (este)
- Veracruz (norte)
Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en:
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
También se esperan lluvias aisladas en Baja California Sur.
Frente frío 4 provocará descenso de temperaturas y vientos fuertes
El viernes 6 de noviembre, el reforzamiento del frente frío número 4 ocasionará un descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de México.
En zonas serranas de Chihuahua y Durango se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius durante las madrugadas del jueves, viernes y sábado.
Para la madrugada del sábado también se esperan temperaturas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.
El SMN advierte que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y granizo, además de provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Las rachas fuertes de viento también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
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