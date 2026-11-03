Tamaulipas, entre los 10 estados con mejor desempeño ante revisión de la ASF

Foto: Gobierno de Tamaulipas

Tamaulipas se ubicó entre las 10 entidades federativas con menor monto por aclarar en la segunda entrega de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2025 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con un total de 3 millones 160 mil 916.25 pesos derivados de nueve auditorías practicadas al Gobierno estatal.

Los resultados presentados a la Cámara de Diputados colocan a Tamaulipas con un monto pendiente de aclaración inferior al de 22 entidades del país, de acuerdo con el comparativo de esta entrega.

¿Cuánto debe aclarar Tamaulipas ante la ASF?

Los 3 millones 160 mil 916.25 pesos pendientes de aclaración equivalen aproximadamente al 0.0158% de alrededor de 20 mil millones de pesos de recursos federales. La administración estatal señaló que solventará las observaciones formuladas por la ASF.

En el comparativo nacional, el mayor monto por aclarar asciende a 255 millones 660 mil 840.86 pesos, frente al importe registrado para Tamaulipas. La comparación corresponde a los montos pendientes de aclaración reportados en esta segunda entrega.

Nueve auditorías generaron siete acciones

Las nueve auditorías practicadas al gobierno estatal generaron siete acciones, distribuidas de la siguiente manera:

Una recomendación

Dos promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal

Cuatro pliegos de observaciones

Los montos pendientes de aclaración se concentraron en tres revisiones. El resultado no registra promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Educación y salud concentran los montos por aclarar

El mayor importe corresponde al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), con 2 millones 497 mil 282.84 pesos. La auditoría 1977 dio lugar a dos pliegos de observaciones.

En el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), la ASF reportó 362 mil 818.01 pesos por aclarar. La auditoría 1978 derivó en un pliego de observaciones y una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

En materia de salud, la auditoría integral de los recursos del gasto federalizado transferidos a la entidad registró 300 mil 815.40 pesos pendientes de aclaración. Esta revisión, identificada con el número 1970, generó un pliego de observaciones.

Los dos fondos educativos acumulan 2 millones 860 mil 100.85 pesos. Al sumar el importe correspondiente al sector salud, se integra la totalidad del monto reportado para Tamaulipas.

¿Qué otros recursos revisó la ASF en Tamaulipas?

La fiscalización también comprendió el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Otras revisiones abarcaron las participaciones federales, respecto del cumplimiento del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, y la transferencia de subsidios para organismos descentralizados estatales.

Sobre el manejo de los recursos públicos, el gobernador Américo Villarreal Anaya ha sostenido que el combate a la corrupción y la disciplina del gasto, respaldados por finanzas responsables y sostenibles, contribuyen a orientar la economía hacia el bienestar de la población.

El mandatario también ha vinculado la administración honesta y transparente de los recursos con proyectos y acciones que mejoran las condiciones de vida de las familias, como parte de su política sobre las finanzas estatales, el desarrollo económico y la fiscalización.

La ubicación de Tamaulipas entre las diez entidades con menor monto por aclarar corresponde a esta segunda entrega de la Cuenta Pública 2025 y se sustenta en el Resultado de la Fiscalización Superior.

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