Operativo donde cayó Chapo Isidro se presentó en la Mañanera. Foto: Captura Defensa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) difundió nuevas imágenes de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, realizada el viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa. El operativo, denominado Operación Centella, dejó 20 personas muertas: 16 presuntos delincuentes y cuatro militares, de acuerdo con el balance presentado por las autoridades federales.

“El Chapo Isidro” figuraba entre los 10 fugitivos más buscados por el #FBI. En #México cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, mientras Estados Unidos solicita su extradición por n4rcotráfico. Tras su captura fue trasladado a la… pic.twitter.com/hSijU7zkZ9 — Uno TV (@UnoNoticias) November 23, 2026

El video, proporcionado por la institución a medios de comunicación, muestra cómo elementos militares ingresaron a una residencia, localizaron al presunto narcotraficante y procedieron a asegurarlo.

Las grabaciones también muestran el despliegue de vehículos blindados, personas detenidas y escenas de su traslado bajo custodia militar.

Durante la conferencia matutina de este lunes 23 de noviembre, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que participaron 361 elementos y 14 aeronaves, incluidos seis helicópteros artillados.

Así fue la captura del “Chapo Isidro” dentro de una residencia

Las imágenes difundidas por Defensa muestran a elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano que ingresan a un inmueble con armas largas, cascos, chalecos tácticos y dispositivos de iluminación.

Los militares avanzan por pasillos y revisan habitaciones, mientras mantienen posiciones de vigilancia.

En el interior se observan sillones, mesas, cuadros, pantallas de televisión y lámparas decorativas, además de distintas áreas amuebladas.

Una de las secuencias muestra a un hombre vestido de oscuro, sentado o inclinado sobre un sillón.

La grabación incorpora un círculo rojo y la leyenda “CHAPO ISIDRO”, con la que identifica al presunto líder criminal.

Varios militares se aproximan y rodean al hombre, mientras uno de los elementos interviene directamente para asegurarlo.

En esa parte del video no se aprecia que el detenido utilice un arma o dispare contra los militares.

De acuerdo con Trevilla Trejo, el “Chapo Isidro” y las personas que lo acompañaban se rindieron sin oponer resistencia dentro del inmueble.

Sin embargo, integrantes de su organización atacaron posteriormente a las fuerzas federales para intentar impedir su traslado.

EL operativo se llamó Centella. Foto: UnoTV (IA)

Las imágenes muestran vehículos blindados y traslado de detenidos

En otras secuencias aparecen personas vestidas de civil que caminan escoltadas por militares.

Algunas llevan las manos colocadas detrás de la espalda, mientras elementos armados mantienen su vigilancia.

Las grabaciones muestran vehículos blindados y movimientos de personal militar en espacios exteriores con poca iluminación.

También aparece el interior de una aeronave con iluminación roja, donde una persona vestida de oscuro permanece bajo custodia.

La Defensa informó que el “Chapo Isidro” y dos de sus principales colaboradores llegaron a la Ciudad de México a las 5:20 horas del sábado 21 de noviembre.

Posteriormente, fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), para quedar a disposición del Ministerio Público Federal.

Operación Centella: participaron 361 elementos y 14 aeronaves

El secretario Ricardo Trevilla Trejo detalló que el despliegue militar se organizó en componentes terrestres, aeromóviles y aéreos.

La operación contó con 361 elementos, distribuidos de la siguiente manera:

47 elementos de la Fuerza Especial Conjunta.

de la Fuerza Especial Conjunta. 128 integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas.

de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. 106 efectivos de tropas regulares de Infantería y Artillería.

de tropas regulares de Infantería y Artillería. 80 elementos de Fuerzas Especiales comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El despliegue también incluyó 14 aeronaves, de las cuales seis eran helicópteros artillados.

Entre estos se encontraban cinco helicópteros UH-60 Black Hawk y un EC725 Cougar.

Las otras ocho aeronaves formaron parte de la reserva estratégica, integrada por cinco aviones T-6C Texan, dos aeronaves de transporte pesado y una plataforma no tripulada.

La institución explicó que las fuerzas desplegadas tenían como objetivo asegurar el inmueble, impedir la fuga de los detenidos y responder a posibles ataques.

Así fueron las tres fases del operativo para capturar al “Chapo Isidro”

De acuerdo con la cronología presentada por la Defensa, la operación se desarrolló entre la noche del viernes 20 y la madrugada del sábado 21 de noviembre.

Primera fase: aproximación. Los elementos militares llegaron a las inmediaciones del inmueble aproximadamente a las 19:50 horas del viernes.

Segunda fase: seguridad y captura. Las fuerzas federales establecieron un perímetro, ingresaron al inmueble y aseguraron al presunto líder criminal y a sus acompañantes.

Tercera fase: evacuación. A las 23:20 horas comenzó el traslado terrestre hacia Culiacán, en medio de ataques de integrantes de la organización.

Posteriormente, alrededor de las 2:50 horas del sábado, se realizó el traslado aéreo hacia la Ciudad de México.

Los detenidos llegaron a la capital aproximadamente a las 5:20 horas, para quedar a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Defensa confirma 20 muertos: 16 presuntos delincuentes y cuatro militares

La Operación Centella dejó 20 personas fallecidas, de acuerdo con el balance actualizado presentado este lunes 23 de noviembre.

En su primer informe, la Defensa había confirmado 11 muertos, entre siete presuntos agresores y cuatro militares.

Sin embargo, Trevilla Trejo explicó que el número de presuntos delincuentes fallecidos aumentó a 16, después de que se localizaran más cuerpos relacionados con los enfrentamientos.

Los cuatro soldados murieron durante los ataques de integrantes del grupo criminal que intentaron impedir la evacuación del detenido.

El secretario explicó que tres de los militares pertenecían a un batallón de Veracruz y uno a una unidad de Los Mochis, Sinaloa.

También aseguró que no se registraron personas ajenas a los enfrentamientos fallecidas o lesionadas durante la operación.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias a las familias de los militares y reconoció su participación en las tareas de seguridad.

Helicópteros militares fueron atacados con armas calibre .50

Los enfrentamientos comenzaron después de que integrantes de la organización criminal intentaron impedir la evacuación del “Chapo Isidro”.

Según Trevilla Trejo, los agresores utilizaron armamento calibre .50 contra helicópteros que proporcionaban cobertura a los elementos desplegados en tierra.

Las aeronaves respondieron a los ataques mientras continuaban las maniobras para trasladar a los detenidos.

Las autoridades reportaron el aseguramiento de 28 armas de fuego, entre ellas fusiles Barrett calibre .50, además de ametralladoras, un lanzagranadas, cargadores, cartuchos y granadas.

También fueron asegurados vehículos con blindaje artesanal y otros equipos utilizados por la organización criminal.

Narcobloqueos en Sinaloa: retiraron 21 obstrucciones

La captura provocó bloqueos carreteros, incendios de vehículos y enfrentamientos en distintos municipios de Sinaloa.

Las autoridades reportaron incidentes en Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato, donde grupos armados intentaron impedir el desplazamiento de las fuerzas federales.

Durante el fin de semana, personal militar y autoridades estatales realizaron labores para liberar vialidades.

De acuerdo con la Defensa, se retiraron 21 bloqueos y se recuperaron 50 vehículos relacionados con los incidentes.

El secretario explicó que las acciones buscaban obstaculizar el traslado de los detenidos y dificultar la llegada de refuerzos militares.

¿Cómo localizaron al “Chapo Isidro”? Hubo intercambio de inteligencia con EE. UU.

Ricardo Trevilla explicó que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia desarrollados durante varios meses.

Durante los tres meses anteriores al operativo, las autoridades intensificaron el análisis de información para precisar la ubicación del presunto narcotraficante.

El secretario indicó que el seguimiento incluyó intercambio de información con agencias de Estados Unidos y apoyo de aeronaves no tripuladas.

Según su explicación, la cooperación bilateral se realiza mediante solicitudes que requieren autorización del Consejo de Seguridad Nacional.

Trevilla sostuvo que estos procedimientos respetan la Constitución y las leyes mexicanas en materia de seguridad nacional.

También recordó que el intercambio de información con autoridades estadounidenses se utilizó durante la captura de Ovidio Guzmán López, en enero de 2023.

El funcionario aseguró que el análisis de los productos de inteligencia permitió establecer la ubicación de Meza Flores el 20 de noviembre de 2026.

La Defensa precisó que la planeación, ejecución y captura estuvieron a cargo de fuerzas mexicanas.

¿Quién es el “Chapo Isidro” y cómo extendió su control en Sinaloa?

Fausto Isidro Meza Flores es identificado por las autoridades como jefe de una organización vinculada con los Beltrán Leyva y aliado de la facción de “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa.

Durante la conferencia, Trevilla Trejo explicó que Meza Flores se integró a la organización de los Beltrán Leyva en 2004.

Posteriormente, en 2009, asumió el control de esa estructura criminal.

Según la información de inteligencia presentada por la Defensa, en mayo de 2025 estableció una alianza con la facción vinculada con Ismael Zambada.

El secretario sostuvo que el “Chapo Isidro” proporcionaba apoyo logístico y armamento a esa organización para enfrentar a la facción contraria.

Esta alianza permitió que su grupo ampliara su presencia desde el norte hacia el centro de Sinaloa y distintas zonas serranas, de acuerdo con las autoridades.

Trevilla también señaló que la organización de Meza Flores disputó el control de Badiraguato a Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según el funcionario, esa disputa provocó que Aureliano Guzmán se desplazara hacia Chihuahua.

La Defensa también identificó alianzas de Meza Flores con otros grupos criminales para buscar el control de territorios en Durango.

Las rutas de narcotráfico que controlaba el “Chapo Isidro”, según Defensa

El secretario explicó que la organización utilizaba dos rutas principales para el tráfico de drogas: una terrestre y otra marítima.

La primera estaba dirigida hacia la frontera con Arizona, Estados Unidos.

La segunda utilizaba el Golfo de California, como parte de los movimientos de la organización criminal.

Según las autoridades, el control de estas rutas permitió a Meza Flores ampliar sus operaciones y fortalecer sus vínculos con otros grupos delictivos.

El presunto narcotraficante figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

En México, cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

También tiene una orden de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

¿Cuántos militares hay desplegados en Sinaloa?

Durante la conferencia, Trevilla Trejo explicó que Sinaloa es actualmente la entidad con mayor presencia de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Según el funcionario, cerca de 22 mil elementos militares se encuentran desplegados en el estado.

Esta cifra representa aproximadamente 23% de toda la fuerza operativa desplegada a nivel nacional, de acuerdo con la institución.

El secretario relacionó esta concentración de efectivos con los enfrentamientos entre organizaciones criminales que disputan el control territorial en Sinaloa.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el Gabinete de Seguridad acudirá a Culiacán el martes 24 de noviembre para evaluar la situación y participar en una primera entrega de patrullas.

Las autoridades federales señalaron que mantendrán los operativos en la entidad después de la captura del “Chapo Isidro”.

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