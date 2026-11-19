“La Puerta del Paraíso“, obra cumbre de Lorenzo Ghiberti, llegó este miércoles al Museo Soumaya de Plaza Carso y, desde este 19 de noviembre, los visitantes de México y otras partes del mundo podrán conocer la pieza que mide 6 metros y pesa 8.7 toneladas.

Se trata de una interpretación moderna de la puerta de Florencia y se requirió de un equipo de más de 100 personas para trasladarla y montarla al que será su hogar permanente. Además, vivió una odisea desde Italia para llegar a la Ciudad de México (CDMX).

“Salió de Florencia, en barco cruzó el Mediterráneo, pasó por Gibraltar, emprendió una ruta oceánica hasta llegar a Veracruz. De ahí, por tierra llegó a CDMX”, compartió Alfonso Miranda Márquez, director de Museo Soumaya, en exclusiva a Unotv.com.

“Estamos felices en Museo Soumaya de poder tener en México, una versión contemporánea de ‘La Puerta del Paraíso’, un monumento escultórico del Renacimiento, proyectado por un artista excepcional como Lorenzo Ghiberti en 1425”.

Cabe destacar que los visitantes capitalinos tendrán una oportunidad inédita de ver “La Puerta del Paraíso” a tan solo unos pasos de “La Puerta del Infierno“, obra de Auguste Rodin que está estrechamente vinculada con la escultura de Ghiberti.

¿Cuándo y dónde ver “La Puerta del Paraíso” en CDMX?

Las autoridades del Museo Soumaya develaron “La Puerta del Paraíso” este miércoles 18 de noviembre y, un día más tarde, comenzó la exhibición al público en general en el recinto que se encuentra en Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, en la Colonia Granada de la Alcaldía Miguel Hidalgo

“La Puerta del Paraíso” formará parte de la exhibición permanente del recinto, por lo que se quedará por tiempo ilimitado junto a otras obras como “El David” y “La Piedad” de Miguel Ángel, así como a “La Puerta del Infierno” de Auguste Rodin.

Los visitantes podrán conocer esta y otras obras durante los 365 días del año en los horarios habituales del museo, de 10:30 a 18:30 horas, dijo Miranda Márquez.

“Vienen tiempos de vacaciones y si tienen la oportunidad de visitar la Ciudad de México, la cita no puede ser otra que todos los museos, pero con especial énfasis en el Soumaya, en todas sus sedes, incluyendo la sede de Plaza Carso, ahora con ‘La Puerta del Paraíso‘“.

Una odisea: el largo camino de “La Puerta del Paraíso” a la CDMX

“La Puerta del Paraíso” fue trasladada desde Florencia, Italia, hasta la Ciudad de México, recorriendo miles de kilómetros gracias al trabajo de 126 personas que hicieron posible su llegada al Museo Soumaya.

Imagen: Alfredo Narváez

La pieza permaneció en la capital mexicana durante 72 horas, lapso en el que el equipo del museo realizó trabajos de ingeniería e investigación, antes de levantar la obra en el interior del recinto.

Alfonso Miranda Márquez destacó el esfuerzo del equipo de montaje, debido a que “La Puerta del Paraíso” pesa 8.7 toneladas. “Es un peso considerable“, reconoció.

Por otro lado, explicó a Uno TV que el ejemplar que se exhibe en el Museo Soumaya no es un solo bloque, sino que cada hoja está dividida y cada parte llegó en un contenedor distinto. En total, se trasladaron tres contenedores.

¿Cómo es “La Puerta del Paraíso”, de Lorenzo Ghiberti?

“La Puerta del Paraiso” original es como se conoce al pórtico del Baptisterio de Florencia, cuna del Renacimiento, creada por el artista Lorenzo Ghiberti, siendo ésta una de las obras fundacionales del arte moderno.

El pórtico del Museo Soumaya, que es una interpretación moderna de la obra original, está en escala 1:1, realizado en Florencia por la Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli, con la aprobación del Ministerio de Cultura de Italia.

Este ejemplar es un vaciado en bronce con un recubrimiento de oro, el cual se adhiere a través de una técnica moderna conocida como electrodeposición, según Alfonso Miranda Márquez.

La pieza también cuenta con un margen mínimo de error con respecto a la obra que actualmente se encuentra en el baptisterio de la catedral italiana.

Imagen: Alfredo Narváez

Cabe destacar que la obra original de Lorenzo Ghiberti se preserva en el Museo dell’Opera del Duomo de Florencia, resguardada de la intemperie y que fue restaurada en 1990.

El nombre de “La Puerta del Paraíso” se le atribuye a Miguel Ángel Buonarroti, creador de “El David”, según el director del Museo Soumaya.

“Uno de los pasajes de Giorgio Vasari, quien escribió la vida de artistas de su tiempo, retoma las palabras de Miguel Ángel, que cuando le preguntaban por esa puerta, decía que era absolutamente bella y que así debían ser las puertas del paraíso”. Alfonso Miranda Márquez, director de Museo Soumaya.

CDMX, uno de los lugares privilegiados para ver esta escultura

El Museo Soumaya de la Ciudad de México es una de las pocas ciudades del mundo que exhiben una interpretación moderna de “La Puerta del Paraíso“, junto a:

Montevideo, Uruguay

Budapest, Hungría

Kansas City, Estados Unidos

San Francisco, Estados Unidos

El director del Museo Soumaya también consideró que la exposición de “La Puerta del Paraíso” en México, no es solo un recordatorio de mensajes como la unidad, sino que también ayuda a los visitantes a ser un poco más humanos.

“Nos hace más sensibles, más humanos y que proyectemos esto con retos de entendimiento; nos lleva a comprendernos y ser empáticos. Que este sea el detonante para que ocurra el diálogo en esperanza y en vida”. Alfonso Miranda Márquez, director del Museo Soumaya

Y agregó: “Esta puerta es un ideal de libertad, también de comunidad, de civismo, de oportunidad de entendernos”.

Una oportunidad única para ver “La Puerta del Paraíso” y “La Puerta del Infierno”

La presencia de “La Puerta del Paraíso” en el Museo Soumaya ofrece una oportunidad única para ver esta pieza a unos pasos de “La Puerta del Infierno” de Auguste Rodin, quien se inspiró en la primera para hacer su propia obra cumbre.

“El propio Rodin en el Siglo XIX estudió esta obra de manera sistemática. El primer proyecto de ‘La Puerta del Infierno‘ habla de crear estas secciones para reversificar a ‘La Divina Comedia’ de Dante Alighieri“, expresó Miranda Márquez.

Alfonso Miranda Márquez destacó que la influencia de Lorenzo Ghiberti fue tal que diversos relatos cuentan que Miguel Ángel Buonarroti no solo le dio nombre a la obra, sino que en su juventud trabajó directamente en la puerta como aprendiz.

Finalmente, aseguró que Ghiberti marcó pautas para el mundo occidental. “Nos dejó esa manera de entender lo humano como medida de todas las cosas, de ser más sensibles y tener un abrazo de amor. Y no es cursi, es el cimiento que requerimos en nuestra sociedad“, destacó.

Decenas de personas visitan “La Puerta del Paraíso” en el Museo Soumaya

El primer grupo de visitantes de “La Puerta del Paraíso” desde su develación este miércoles fue un grupo de jóvenes estudiantes que voltearon a ver a la escultura con rostros de emoción.

Desde las 10:30 de este jueves, decenas de visitantes se dieron la oportunidad de conocer la obra cumbre de Lorenzo Ghiberti; desde habitantes de la Ciudad de México hasta turistas estadounidenses, chinos y colombianos.

Diana, visitante de Colombia, celebró: ““Es muy importante para la comunidad conocer el arte, apreciarlo, sobre todo también que traiga a los extranjeros y sepan apreciarlo”.

Por su parte, el también visitante colombiano Julián reconoció que el Museo Soumaya de Plaza Carso fue una de sus primeras visitas en México, pues le permite conocer obras renacentistas como “La Puerta del Paraíso“.

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