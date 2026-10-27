Desaparece médico del penal El Castillo en Sinaloa; buscan a José Luis Vega Parra

José Luis Vega Parra, de 48 años. Foto: CEBP

El médico del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, José Luis Vega Parra, de 48 años, está desaparecido desde el viernes 23 de octubre de 2026. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha para solicitar la colaboración ciudadana, luego de que se le perdiera el rastro en el municipio de Rosario, al sur del estado.

La desaparición ocurre semanas después de dos riñas registradas los días 8 y 9 de octubre en el penal El Castillo, que dejaron 12 personas sin vida, entre ellas un bebé de 2 años que se encontraba de visita. A este escenario se suma la incertidumbre sobre la dirección del centro penitenciario.

¿Cuándo y dónde desapareció José Luis Vega Parra?

De acuerdo con la información oficial difundida en la ficha de búsqueda, el último contacto con José Luis Vega Parra ocurrió alrededor de las 8:30 horas del viernes 23 de octubre, mediante una llamada telefónica.

Desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero. El médico se encontraba en el municipio de Rosario, ubicado al sur de Sinaloa, cuando se reportó su desaparición.

Ante la falta de información sobre su ubicación, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas solicitó el apoyo de la ciudadanía para contribuir a su localización.

¿Cómo identificar al médico desaparecido en Sinaloa?

La ficha de búsqueda proporciona las siguientes características físicas y datos sobre la vestimenta de José Luis Vega Parra:

Edad: 48 años

48 años Estatura: aproximadamente 1.70 metros

aproximadamente 1.70 metros Complexión: robusta

robusta Tez: blanca

blanca Cabello: rapado

rapado Vestimenta: camisa azul cielo con el distintivo del centro penitenciario y su nombre, pantalón de mezclilla azul oscuro y zapatos azul marino

La información forma parte de los datos difundidos por las autoridades para facilitar su identificación y solicitar la colaboración ciudadana.

Riñas en el penal El Castillo dejaron 12 personas muertas

La desaparición del médico ocurre semanas después de los enfrentamientos registrados los días 8 y 9 de octubre en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán.

Los hechos violentos dejaron un saldo de 12 personas sin vida: 11 internos y un bebé de 2 años que se encontraba de visita en el centro penitenciario.

Estos acontecimientos colocaron al penal en el centro de la atención por la situación de seguridad que enfrenta.

Incertidumbre por la dirección del penal El Castillo

A la situación de seguridad se suma la falta de certeza sobre quién asumirá la dirección del establecimiento penitenciario.

La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, reconoció que las autoridades estatales han tenido dificultades para encontrar a una persona dispuesta a asumir el control del penal.

Aunque inicialmente se anunció la separación temporal del director, el funcionario continúa en funciones debido a que todavía no se concreta su reemplazo.

Hasta el momento, la información proporcionada no establece una relación entre la desaparición de José Luis Vega Parra y los enfrentamientos registrados en el centro penitenciario.

La búsqueda del médico continúa, mientras persisten las interrogantes sobre su paradero.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.