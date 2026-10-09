Después de 2 años, regresa el Palenque de Culiacán; revelan fechas y primeros artistas

Banda MS estará en el Palenque de Culiacán. Foto: Cuartoscuro

Después de dos años de ausencia, en 2026 regresa el Palenque de Culiacán bajo una nueva administración.

Fiesta MX Entertainment, la empresa detrás de la organización, confirmó las fechas del evento y dio a conocer a los primeros artistas confirmados.

Palenque de Culiacán regresa con nuevos organizadores tras dos años de ausencia

En noviembre de 2024, tres días antes de que comenzara la Feria Ganadera, Casa Blanca Live pospuso las festividades del Palenque de Culiacán y de la feria por un ataque armado que se presentó contra la taquilla del evento.

Durante meses, los organizadores mantuvieron su postura de que el evento se había pospuesto e intentaban reanudarlo.

En septiembre de 2025 informaron que ese año tampoco habría palenque por cuestiones de inseguridad en Sinaloa, y trabajaban en el proceso de devolución para las personas afectadas en 2024.

Han pasado dos años y Casa Blanca Live sigue sin cumplir con el reembolso de los boletos.

Mediante un comunicado informaron que su prioridad es cumplir con los compromisos pendientes y por eso no realizarán la edición 2026 del palenque.

La empresa Fiesta MX Entertainment anunció a finales de septiembre pasado que se encargará de la nueva administración del Palenque de Culiacán y no tienen ninguna relación con los organizadores de la edición 2024.

La empresa añadió que no se hace responsable de los pagos pendientes, reembolsos, deudas, boletos no válidos o cualquier compromiso adquirido por la administración pasada.

Palenque de Culiacán: fecha y artistas confirmados

El Palenque de Culiacán 2026 se realizará del 12 al 29 de noviembre.

Hasta el momento, sólo se ha confirmado la presencia de la Banda MS y Los Chavalitos, en un show doble programado para el 27 de noviembre.

Los boletos se podrán adquirir a partir del 2 de noviembre en la página web Queshow.mx o en las taquilla del palenque.

Los precios van desde los 800 pesos hasta los 3 mil 900 en la zona VIP.

El resto del elenco se irá revelando poco a poco, en la página oficial del evento

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